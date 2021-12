Kijkers wisten het zeker, en inderdaad: dít is de Vogelverschrikker in ‘The masked singer’

Kijkers dachten het al weken zeker te weten, en ze kregen vanavond helemaal gelijk. Niemand minder dan Marc-Marie Huijbregts bleek in het kekke tuinpak te zitten.

Knallende optredens

Het eerste duet van de avond was een strijd tussen de Stier en de Vogelverschrikker. Samen zongen zij Under pressure van Queen. Het was uiteindelijk de Stier die aan het langste eind trok. De Vogelverschrikker zagen we in de sing-off terug. Daarin moest hij het opnemen tegen de Haai, die vlak daarvoor het duet ‘verloor’ van de Krokodil.

Helaas hield het avontuur voor de Vogelverschrikker na de sing-off echt op, en zat er niets anders op dan zijn masker afzetten. Maar niet voordat de juryleden een gok mochten wagen wie er in het pak verscholen zat. Buddy en Gerard zetten in op Alex Klaassen en Freek Bartels. Loretta en Carlo wisten het zeker: dit móest Marc-Marie Huijbregts zijn. Zij kregen helemaal gelijk.

Ook voor veel kijkers thuis bestond er geen twijfel over de identiteit van de Vogelverschrikker:

Ik wist het al vanaf het eerste moment dat ik de vogelverschrikker hoorde dat dit marc marie was:) #TheMaskedSinger — Ilse (@fangirlIlse) 3 december 2021

Kijken 1 seconde (en 12 minuten reclame). Tis toch duidelijk dat de vogelverschrikker @MarcMarieH is? #TheMaskedSinger — ᗰᗩᖇ💉SKᗩ (@MariskaLeijten) 3 december 2021

Vogelverschrikker is 100% Marc Marie #TheMaskedSinger — Nikki 🌺 (@buteragilliesx) 3 december 2021

die vogelverschrikker is zo duidelijk marc-marie, ik vreet echt mijn schoen op als hij het niet is #TheMaskedSinger — demi (@formulademi) 3 december 2021

Over vogelverschrikkers gesproken: zelf een exemplaar maken? Zo doe je dat:

Bron: RTL & Twitter