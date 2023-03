Kijkers woedend na intense aflevering ‘De Verraders’: ‘Dit is hoe pesten werkt’

Let op: dit artikel bevat spoilers.

Fel betoog

In De Verraders proberen de zogenaamde ‘getrouwen’ in de groep te achterhalen wie de drie ‘verraders’ zijn. Het leidt tot heftige emoties bij een van de deelnemers, influencer Selma Omari (28). Net als het grootste deel van de groep vermoedt ze dat GTST-actrice Noël van Kleef (28) een van de verraders is. Selma steekt van wal met een fel betoog, waarin ze volgens velen op de persoon speelt en veel te ver gaat.

Aanval

“Ik kom voor jou, met gestrekt been”, steekt Selma van wal. “In mijn ogen ben jij een verrader en ik hoop dat ik de hele groep mee krijg om je eruit te stemmen. Ben je geen verrader, dan kan ik met opgeheven hoofd zeggen dat ik echt mijn best heb gedaan om iemand eruit te halen.” En daar blijft het niet bij. “Ben jij dat wel, schud ik jou de hand, maar is jouw spel wel voorbij.” Haar tirade wordt aangevuld met argumenten en laat een ijzige stilte na in de groep.

‘Slagveld’

Deelnemer Jessie Maya is geschokt over de ‘afslachting’. “Wat er dan gebeurt, is oprecht een soort van slagveld. Selma gaat er met drie saldo’s achteruit keihard in en ik zit eigenlijk alleen maar om me heen te kijken en denk: wat heftig! Want Selma kent geen rust”, zo vertelt Jessie in haar biecht. Volgens deelnemer Thomas Cammaert was de negatieve sfeer al de hele dag voelbaar. “Selma had de messen geslepen.”

Vertrek

Noël neemt vervolgens met tranen in haar ogen afscheid van het programma. Aan RTL Boulevard vertelt dat dat ze het fijn vindt dat het voorbij is. “Het is natuurlijk heel jammer, maar het was zo’n heftige aflevering dat ik aan het eind van de dag ook dacht: het is goed zo.” De actrice had het er de eerste twee weken na haar vertrek best wel moeilijk mee. “Het ging er hard aan toe, maar ik ben er niet boos over. Ik ben wel van mening dat sommige dingen niet gezegd of gedaan hadden hoeven worden.”

Psychologische hulp

Noël praatte erover met een psycholoog die betrokken is bij het programma. “Daardoor kon ik het meer een plekje geven. En het is ook: je slaapt niet, ik had echt geen eetlust. Het is bizar. Het is niet te omschrijven.”

Pestgedrag

Kijkers zijn geschokt door wat doet denken aan ongefilterd pestgedrag en de nare sfeer in het programma. ‘Dit was echt groep 7 van de basisschool. Niemand die het opneemt voor Noël, de liefste van de klas. Meelopers’, schrijft iemand. ‘De manier waarop zij over Noël heen gedonderd is, verdient geen schoonheidsprijs’, schrijft een ander.

Kan iemand Selma uitleggen dat ze in een spel zit en geen rol heeft in Boyz n the Hood? #opgefokt #deverraders — Kwit77 (@kwit77) 24 maart 2023

Dit is hoe pesten werkt: ten koste van mensen doorgaan en niemand die ingrijpt #deverraders #verraders — Simone Lopulisa (@Simonologie) 24 maart 2023

Selma die de hele tijd over haar "intense personlijkheid" heeft, nee dame je bent gewoon heel erg onbeschoft aan het schreeuwen 🤮 #deverraders — Anne2009 (@Anne20093) 24 maart 2023

Selma gelooft net iets teveel in haar gangsterimage... very street of you #deverraders — Onze Piette (@pvdp1983) 24 maart 2023

En geen enkel figuur van die tafel zegt ff 'yo Selma, kan wel ff een tandje minder'. Dit is geen spel meer maar op de persoon. #deverraders — Edwin Kruize (@DMM669) 24 maart 2023

#verraders #deverraders Misschien kunnen ze Selma eens een pittige cursus sociale omgang geven. Dat geld zal dan goed besteed zijn. — Karin vd Tas-Pennin (@KarinvanderTas) 24 maart 2023

Selma honey, dit was niet de manier #deverraders — 🌻𝕄𝕚𝕔𝕜𝕪 ℍ𝕖𝕣𝕞𝕖𝕤🌻 (@Micky_Hermes) 24 maart 2023

