Kijkers zien stel in ‘Voor hetzelfde geld’ flink teleurgesteld worden: ‘Het was ze gegund’

Een flinke uitdaging voor makelaars Debbie en Vinod, maar het lukt ze om drie geschikte woningen én een out-of-the-box-huis voor het stel te vinden.

‘Voor hetzelfde geld’

Het stel wil graag een huis dat een stuk ruimer is dan hun huidige appartementje in Den Haag. Ze hebben namelijk een kinderwens. Ze zoeken daarom een woning met drie slaapkamers, een tuin én het moet instapklaar zijn.

Verliefd op Vlissingen

Debbie en Vinod laten het stel vier woningen zien. Hoewel het stuk voor stuk mooie huizen zijn, is het niet moeilijk om een keuze te maken. Het koppel werd namelijk direct verliefd toen ze de woning in Vlissingen zagen.

Weinig te doen

De twee gaan dus proefwonen in Vlissingen. Hoewel ze het huis fantastisch vinden, beginnen ze in die week toch te twijfelen aan de stad. Ze zijn namelijk niet echt onder de indruk van wat er in Vlissingen te doen is.

Bod uitbrengen of niet?

Aan het einde van de week moeten ze de vraag der vragen beantwoorden: gaan ze een bod doen of niet? Ondanks hun twijfels besluiten ze tóch een bod uit te brengen. Maar ze moeten wel boven hun budget bieden om kans te maken. Uiteindelijk bieden ze € 315.000.

Reacties

Dan komt Natasja langs met het verlossende antwoord: zijn ze het geworden of niet? Hoewel het programma meestal goed afloopt, is dat dit keer niet het geval. Iemand heeft hoger geboden, dus ze zijn het niet geworden. Ze laat het stel zeer teleurgesteld achter. De kijkers laten massaal weten dat ze het sneu vinden en het stel de woning gegund hadden.

Inderdaad. Zonde dat #voorhetzelfdegeld ze niet geholpen heeft met advies voor een hoger bod. @rtl4 Leuk open stel! Ik mag flapuits wel. Eindelijk eens een stel zonder te veel eisen en met een beperkt budget. Extra jammer dat zij dan met lege handen staan t.o.v. eerdere stellen. — Jesper van den Berg (@JespervdenBerg) 28 juni 2022

Nahjaaaa eerst uitgebreid vragen wat vinden jullie zo fijn hier blabla en dan zeggen dat ze het niet geworden zijn. Best gemeen Natasja #voorhetzelfdegeld — Claudia (@_cloudy_a) 28 juni 2022

Sneu… hoop voor ze dat inmiddels een ander huis hebben gevonden in de buurt van waar zij is opgegroeid. #voorhetzelfdegeld — Albertien (@TienesJell) 28 juni 2022

Had het ze gegund. Nou, veel geluk in Zeeland. Het gaat ze vast lukken er een huis te vinden #voorhetzelfdegeld — Tanja Radenmaar 🐈 (@tannegie) 28 juni 2022

