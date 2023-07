Kijkers zijn kritisch over de eerste aflevering van ‘Blablabla met Schaap’

Een gouden format zou je denken, toch zijn kijkers kritisch.

Dé imitatiekoningin van Nederland

Koningin Máxima, Nikkie Plessen, stylist Roos van Kopen zonder kijken, Nicolette van Dam, Fidan Ekiz; Elise weet ze allemaal perfect te persifleren in Carlo en Irenes programma De tv kantine. Ze bestudeert en analyseert daarvoor de BN’ers in kwestie altijd goed, en let vooral op hoe ze praten en bewegen.

Wat is ‘Blablabla met schaap’?

In het programma Blablabla met Schaap wordt Elise niet uitgedaagd om te persifleren, maar om zich een bepaald accent helemaal eigen te maken. En dat blijkt weer hele andere koek. Voor verschillende films en series (zoals Undercover en Ferry) sprak ze al weleens Brabants, maar daar bleef het bij. In het tv-programma krijgt Elise nu hulp van bekende Nederlanders zoals Chantal Janzen, Huub Stapel, Leonie ter Braak en Tineke Schouten. Om vervolgens te testen of ze erin slaagt zich te transformeren tot echte Limburger, Volendammer, Haagse, Brabander of Vlaamse, gaat ze undercover tijdens een eindopdracht.

Elise noemt het programma een ode aan taal en de veelzijdigheid van Nederland. “We leven in zo’n klein landje en de taal verschilt in ieder dorp. Ik onderzoek of ik me alle dialecten eigen kan maken. Het is een soort undercoveractie”, vertelt ze in een interview met Libelle. “Het is nog best moeilijk om binnen een paar dagen een onbekend dialect onder de knie te krijgen.”

Eerste aflevering

In de eerste aflevering reist Elise (mét vlaai) af naar Limburg om het Venloos dialect te leren spreken. Chantal Janzen, Huub Stapel en Lex Uiting helpen haar daarbij. Daarna volgt de eindopdracht en wordt Elise in het diepe gegooid. Ze vermomt zich als medewerker van een banketbakkerij en moet plat Venloos spreken. Het lijkt haar goed af te gaan, maar sommige kijkers denken daar duidelijk anders over.

Kritische kijkers

De verwachtingen liggen erg hoog, geven de kijkers toe. Ze zijn namelijk dol op Elise Schaap en haar typetjes. Misschien is dat juist de reden dat het wat ‘tegenvalt’? ‘Ik hou van Elise, maar wat een oersaai programma is dit, wat een leeg format. Wat moeten we hier precies mee?’ schrijft een wat zure kijker op Twitter. Iemand anders post: ‘Ik ben fan van Elise Schaap, maar dit programma? Ik weet het niet hoor!’

Je moet zelfstandig een dialect spreken en dan wordt je vaak voorgezegd via een oortje. Is een beetje een programma met 2 gezichten. Dan aardig en dan weer langdradig. #blablablametschaap — Ewout Scholten (@martwoutnl) 28 juli 2023

Elise "zingt" teveel. Dat is geen Venloos. #blablablametschaap — Jacky (@Maddoxx_66) 27 juli 2023

#blablablametschaap ik weet t niet. Ik verschiet van schaamte, in irritatie maar ook vind ik t dan weer spannend als ze under cover is. Maar t wordt zo belangrijk gemaakt terwijl t nergens over geht...🤪. Dus mjah...meer omdat t regent anders zou ik buiten zitten... — Linda Zoon (@linda_zoon) 27 juli 2023

“Dus ga ik undercover” je ziet slapend zonder contactlenzen nog dat dit Elise Schaap is. 🙄 #blablablametschaap pic.twitter.com/UZDtOhWotZ — Victor Hopman (@victorhopman) 27 juli 2023

Wat is de kern van #blablablametschaap ? Elise moet mensen in de provincie laten geloven dat ze een van hen is. Bijna alsof ze de rimboe ingaat om de inboorlingen met hun eigen taaltje voor de gek te houden. Ongetwijfeld onschuldig bedoeld, maar *zo* niet meer van deze tijd. — Jef Willemsen (@Norvo82) 27 juli 2023

Ik hou van Elise maar wat een oersaai programma is dit, wat een leeg format. Wat moeten we hier precies mee? #blablablametschaap — Victor Hopman (@victorhopman) 27 juli 2023

Waar kijk ik naar? Ik dacht te kunnen lachen! NOT! Wat een slecht format...GAAP! MET SCHAAP! #blablablametschaap — Robert (@Stokstaartje020) 27 juli 2023

Tis gewoon onmogelijk "even" een dialect leren 🙈 "een dialect" verschild idd al per straat,dorp, etc

I know 😜😊 als "westerling" opgegroeid in Drenthe 🙈 Al lang weer terug maar ook hier zo veel dialecten 😊 daarom, niet te doen #jammer #blablablametschaap — Esti 🔯 🌈 (@Esti7799) 27 juli 2023

Wat is het nut van dit programma eigenlijk? #blablablametschaap — LL B. 🌼 (@laaluula) 27 juli 2023

#blablablametschaap Wat een gewauwel....echt alleen maar blablabla — Rineke 💙💛 (@TonneDer) 27 juli 2023

Ik ben fan van Elise Schaap, maar dit programma??? Ik weet het niet hoor!#blablablametschaap — Ellen 🌴🍷☀️⛱ (@EllenB_M) 27 juli 2023

Ik vind Elise echt een top wijf en goed in wat ze doet, maar wat is precies het doel van #blablablametschaap? Vind het een beetje saai? — Simone (@sociallysimone) 27 juli 2023

