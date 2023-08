Kijkers zijn snoeihard over het nieuwe seizoen van ‘Een huis vol’: ‘Totaal niet spontaan’

In het tv-programma krijgen we een inkijkje in het leven van grote gezinnen. In seizoen zestien zijn dit de familie Blom, Cudogham, Nagelkerke en Wildeman. Familie Cudogham uit Amsterdam is welbekend bij de kijkers. De Brabantse bakkersfamilie Nagelkerke is terug van weggeweest. Zij waren al te zien in seizoen acht en halen nu, vijf jaar later, opnieuw een cameraploeg in huis. De overige twee gezinnen zijn nieuw.

Bewust van de camera’s

Kijkers zijn vooral niet te spreken over het nieuwe gezin Blom uit Bodengraven, met negen kinderen. De familie zou zich té bewust zijn van de camera’s, waardoor alles er geregisseerd uit ziet. In plaats van chaos is nu een perfect gecorrigeerd huishouden te zien. Eén kijker laat via X (voorheen Twitter) zelfs weten door te spoelen als de familie Blom in beeld komt.

Waar zijn de oude gezinnen?

Over één ding zijn liefhebbers van Een huis vol het massaal eens: zonder de oude, spraakmakende families Buddenbruck, Jelies en Zeldenrust is er weinig aan. KRO/NCRV maakte eerder de beslissing om de familie Buddenbruck te vervangen door een nieuw gezin. Hier lees je hoe moeder Thalia daarop reageerde. Die beslissing lijkt nu dus niet goed uit te pakken. Ook familie Zeldenrust had graag nog mee willen doen aan het nieuwe seizoen. Familie Jelies emigreerde met het voltallige gezin naar Spanje.

Tekst gaat verder onder de Tweets.

Gemis van de Buddenbruckjes wordt pijnlijk duidelijk na deze aflevering :( #eenhuisvol — Karin (@Karin99322641) 28 augustus 2023

#eenhuisvol jammer mis toch de familie Zeldenrust en de Budenbrukjes! Na de eerste aflevering ben ik niet enthousiast! — Jeannette Moorman (@jeannettoorman) 29 augustus 2023

Mis de Buddenbruckjes bij #eenhuisvol, die moeder had echt schijt aan de camera's. Nu zijn ze vooral aan het vertellen wat ze aan het doen zijn en kijk ons een one big happy family zijn. — P (@woeiii) 28 augustus 2023

#eenhuisvol 30 sec kijken,🙊🤔 was al weer te veel van het goede , ik wil de Buddenbruck terug nu gelijk. ♥️ — LouisaAdriana van Hulst - Visser (@louisaadrianaV1) 28 augustus 2023

Moeder Blom is zich pas bewust van de camera’s! Alles wordt onnatuurlijk gecorrigeerd! ‘Want er wordt meegekeken’. Totaal niet spontaan. #eenhuisvol — Jan (@jankramer1950) 28 augustus 2023

Nou ik mis de Buddenbruckjes en de Jelies wel....ik vind er niet veel aan. #eenhuisvol — AK (@AKloek) 28 augustus 2023

Het verschil met de families Buddenbrug en Jelies daar zag je het echte leven....deze gezinnen hebben goed geoefend voor hun rol, helemaal die uit Amsterdam .#eenhuisvol — luna (@ANDB54) 28 augustus 2023

Familie Blom

Vader Maarten en moeder Gerdien van de nieuwe familie Blom hebben acht kinderen en zijn daarnaast ook pleegouders van een tienerdochter die in het weekend bij ze woont. “Het begon met een grapje van onze vrienden dat we met ons gezin perfect in Een huis vol zouden passen. We moesten in eerste instantie heel hard lachen, maar toen ze vertelden dat ze ons daadwerkelijk wilden opgeven, is het balletje vrij snel gaan rollen”, aldus vader Maarten.

Familie Wildeman

Behalve familie Blom is er dit seizoen nog een ander nieuw gezin te zien in Een huis vol, namelijk familie Wildeman uit Rotterdam. Moeder Priscilla heeft zeven kinderen, waarvan de jongste twee samen met vader Lukas. En het stel is er nog niet klaar mee: ze willen er graag nog een achtste kindje bij. “Te mogen beleven hoe het is om door camera’s gevolgd te worden, die once-in-a-lifetime kans, naast het feit dat de kinderen en Lukas vóór waren, gaf de doorslag om mee te doen”, aldus moeder Priscilla.

Familie Wildeman was nog niet te zien in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen. We zullen snel weten of zij bij kijkers wél in goede aarde vallen. Wordt vervolgd...

Je herkent het wel: stinkende sportschoenen van de kinderen (of van je partner of jezelf). In onderstaande video laat huishoudgoeroe Elsbeth zien hoe je ze weer fris krijgt.

Bron: RTL Boulevard