Kijkers zijn teleurgesteld in de cliffhanger van ‘Flikken Maastricht’: “Had echt meer verwacht”

Let op: dit artikel bevat spoilers.

Je kunt niet iedereen tevreden houden, zo bleek maar weer toen gisteren de seizoensfinale van Flikken op de buis was. Ondanks een loeispannende verhaallijn (leeft Eddie nog?), was het plot toch niet helemaal zoals gehoopt volgens sommige kijkers, meldt RTL Boulevard.

Spannende achtervolging

De aflevering begon met de moord op een Belgische rechercheur, waarna agenten Eva (Angela Schijf) en Wolfs (Victor Reinier) vermoeden dat slechterik Eddie nog leeft. Van commissaris Thea Zitman mogen ze hem niet op de hielen zitten, maar Eva en Wolfs slaan die wens natuurlijk in de wind. Langzaam maar zeker komen ze de gevaarlijke Eddie op het spoor, maar die is niet voor één gat te vangen...

Onrealistisch

Dat laatste personage zorgt voor frustratie bij sommige kijkers. Zij laten namelijk weten klaar te zijn met Eddie en noemen zijn verhaallijn ‘onrealistisch’. Anderen hadden meer verwacht van het einde, ondanks dat zowel Eddie als Eva's broer Maus onder vuur werden genomen en het spannend bleef of ze dat alle twee zullen overleven. Klein detail: het was Wolfs die Maus neerschoot.

Laten we hopen dat Maurice het overleefd en dat Wolfs en Eva bij elkaar blijven #FlikkenMaastricht — I Piarelal (@IPiarelal) 19 mei 2023

Seizoen 18 word heftig denk ik nu Wolfs Maus heeft neergeschoten… en dat kan zomaar de laatste zijn😭 #flikkenmaastricht — mari 🏳️‍🌈 (@hi_itsmarix) 19 mei 2023

De allerlaatste?

Hoe dan ook hoeven Flikken-fans niet lang te wachten op een vervolg, want er komt volgend jaar een achttiende seizoen van de politieserie. Of dit de allerlaatste gaat zijn, is nog de vraag. Fans verwachten in ieder geval dat het einde van seizoen zeventien voor een heftig vervolg gaat zorgen.

Dat was het? #flikkenmaastricht — Lianne van Veen (@Liedje87) 19 mei 2023

Was dit het einde? Had echt meer verwacht #flikkenmaastricht — Björn 🏳️‍🌈 (@Bjornie1993) 19 mei 2023

“Is die man onkwetsbaar ofzo, hij heeft 3 kogels in zijn lijf..” Tijd dat Eddie uit Flikken Maastricht geschreven wordt, dit is zo onrealistisch. #flikkenmaastricht — Chris (@Chrisrijnmond) 19 mei 2023

Ik heb het helemaal gehad met die Eddie Wijnberg in deze serie. #flikkenmaastricht — John Damsma (@johndamsma) 19 mei 2023

Vond de laatste uitzending van #FlikkenMaastricht dit seizoen wel een beetje een anti climax. Eddy dood en broer van Eva als collateral damage. Meestal eindigt het met een teaser voor het volgend seizoen — Petra122 (@PetraW122) 19 mei 2023

Ik ben die Eddie Wijnberg nu goed zat. Kunnen ze deze verhaallijn a.u.b. zo snel mogelijk afronden?#flikkenmaastricht — Monique Stegehuis (@stegehuisje1970) 19 mei 2023

Bron: RTL Boulevard