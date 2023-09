Kijkers zijn verbaasd over déze zet van Dan Karaty bij ‘Holland’s got talent’

In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen werd er weer een blik aan Nederlands talent opengetrokken. Voor de allerbeste acts bestaat de zogenaamde ‘gouden buzzer’, waarvan elk jurylid per seizoen slechts één keer gebruik mag maken. Hiermee belandt een act direct in de liveshows.

Gouden buzzer

Het is geen geheim dat Dan Karaty er als danser en choreograaf in zijn rol als jurylid vooral is voor de dansacts. Als de allereerste dansact van het seizoen, de groep Iron uit Hengelo, zich aandient, zit hij dan ook op het puntje van zijn stoel. Toch verwachtte niemand dat hij daarvoor gelijk de gouden buzzer zou inzetten. Ook zijn mede-juryleden niet.

Dans met een verhaal

Hoewel de groep een uiterst strakke choreografie opvoert, lijkt het vooral te gaan om het verhaal achter de dans. Choreograaf Hani Andary liet zich hiervoor inspireren door het verkeerde zelfbeeld dat mensen over zichzelf kunnen hebben. “Ik denk dat we onszelf altijd iets beter voordoen, iets liever voordoen en denken dat we een bepaald beeld moeten vervullen”, vertelt hij daarover. “Maar stiekem denk ik dat al deze meiden toch wel een duistere kant daarbinnen hebben, die ze een beetje onderdrukken.”

Sommigen vermoeden dat dit voor Dan de reden was om te drukken, zeker gezien zijn eigen verleden met een alcoholverslaving, waarover hij recent openhartig sprak. “Prachtig als dit gebeurt”, zegt hij over de act. “Als muziek, dans, choreografie en talent samenkomen in één optreden. Dat gebeurde hier net.”

Niet helemaal vlekkeloos

Toch hadden zijn mede-juryleden wat op te merken. Zo zag Edson de Graça dat de dansers aan het begin van hun optreden niet helemaal synchroon waren, terwijl dat wel belangrijk is. Chantal Janzen en Marc-Marie Huijbregts vonden het optreden prachtig, maar vooral spannend om naar te kijken.

Artistiek

Dan Karaty zegt daarover: “Het lastige is dat we hier vaak hiphopgroepen langs zien komen, die synchroon dansen en een beeld creëren dat iedereen snapt en waardeert. Jullie benaderen het op een andere manier, artistieker.” Hij verklaart zijn keuze voor de gouden buzzer: “Het is een andere aanpak en mensen zullen het minder goed begrijpen, maar ik denk dat jullie alles hebben, dus ik help jullie een handje.” Vervolgens loopt Dan nog even het podium op om de dansers te vertellen hoe fantastisch ze zijn.

Verontwaardiging

Kijkers begrijpen, zoals Dan al voorspelde, inderdaad niet helemaal waarom juist déze act gelijk doorgaat naar de liveshows en zijn snoeihard ‘Golden buzzer? Voor dit?’ schrijft iemand op X (voorheen Twitter). Slechts een enkeling begrijpt wat Dan bedoelt.

Wilde Dan van zijn golden buzzer af?



Komop! Zo bijzonder was die dansgroep toch niet? En Dan is doorgaans kritisch toch?#hollandgottalent #hgt #hollandsgottalent — Petra van Dam (@PetravanDam3) 1 september 2023

Serieus een gouden buzzer voor dat groepje?? Neh.. 😕 zo synchroon waren ze niet eens. Beettie jammer! #HGT — Bianca Niks (@BiancaNiks) 1 september 2023

Oke… Goudenbuzzer had ik het niet gegeven… Het was goed daar niet van… Maar goud?



Beloofd wel wat voor de rest van het niveau dit seizoen… 😅 #hgt — Britt 🦖 (@BrittBR97) 1 september 2023

Een goude buzzer?? Hij heeft gelijk “sommige mensen begrijpen het niet”, ik ben daar 1 van. #hgt — el fiestas (@vvtbbt) 1 september 2023

Dit was een geweldige choreo en velen zullen dat niet zien omdat ze her artistieke niet snappen . Blij mee Dan ! En wat een introverte choreograaf #hgt — s (@caughtabolt) 1 september 2023

