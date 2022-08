Vanavond - donderdag 4 augustus - start het vierde seizoen en Janny deelt de eerste beelden!

‘Denkend aan Holland’

Om 21.15 uur stipt zie je op NPO 1 hoe André, Janny en natuurlijk haar teckel Nhaan hun reis aftrappen in Leiden. De vaartocht begint in de Hortus Botanicus, waar ooit de eerste tulp is geplant.

Varen door Leiden

Ze ontdekken het mooie stadscentrum van Leiden en komen hierbij langs de viskar van Abdullah en een draaiorgel met een bijzonder verhaal. Leiden is een behoorlijk uitdagend vaargebied voor het duo. De twee moeten namelijk met de sloep onder flink wat moeilijke bruggen door.

De Grachtwacht

Ze stoppen bij De Grachtwacht, een brugwachtershuisje waarin biologen Auke-Florian en Liselotte hun werk doen. Ze strijden tegen plastic in de Leidse grachten.

De Kagerplassen en Katwijk aan Zee

Na dit punt besluiten Janny en André over te stappen op hun vertrouwde boot De Pollux. In de rest van het seizoen gaan we zien hoe de twee naar de Kagerplassen varen. De reis eindigt in Katwijk aan Zee. Daar blikken de twee terug op hun tocht.

Goede koffie

Janny van der Heijden deelt op Instagram vast wat eerste beelden. En ze laat weten dat er in het nieuwe seizoen één ding anders is dan anders: de koffie. Vorige week schreef ze: ‘Nog een weekje... dan zijn we er weer! En... volgens André eindelijk met goeie koffie. Het vierde seizoen van Denkend aan Holland gaat bijna beginnen.’

🚤 Het vierde seizoen van Denkend aan Holland gaat bijna beginnen. Mét een grote verandering: er is eindelijk goede koffie aan boord ☕☕



📺 Denkend aan Holland, vanaf 4 augustus om 21.15 uur op NPO 1. pic.twitter.com/X81YXZ0rm6 — Omroep MAX (@OmroepMAX) 29 juli 2022

Denkend aan Holland zie je iedere donderdag om 21.15 uur op NPO 1.

Bron: MAX Vandaag