Kijktip: ‘F*ck de liefde 2’ staat vanaf vandaag op Netflix

Samenvatting eerste deel

Vergeten waar F*ck de liefde over gaat? Even een korte samenvatting: Lisa (Bo Maerten) zit er naar haar scheiding van Jack (Edwin Jonker) helemaal doorheen. Haar vriendinnen nemen haar daarom mee op sleeptouw naar Curaçao. Daar ontmoet ze de charmante wereldreiziger Jim (Thijs Römer).

Jack geniet ondertussen van zijn vrijgezellenleven en belandt in bed met de knappe Cindy (Victoria Koblenko). De relatie van Bo (Yolanthe Cabau), de zus van Cindy, loopt ondertussen helemaal niet lekker. Zij is getrouwd met Said (Maurits Delchot) die zijn baan kwijt is. Dat houdt Said geheim voor haar, terwijl zij juist carrière lijkt te maken en veel tijd doorbrengt met haar verleidelijke baas.

Verhaallijn F*ck de liefde 2

In het tweede deel draait het om de vrijgezellenvakantie van Kiki (Nienke Plas). Samen met haar vriendinnen vertrekt ze naar Ibiza, waar het feest flink uit de hand loopt. Kiki slaat aan het twijfelen over haar aanstaande huwelijk, Lisa laat haar oog op een oude vlam vallen en het nieuwe personage Angela (Bettina Holwerda) valt voor een man die zich anders voordoet dan hij is. Kortom: een typische Nederlandse romcom vol juicy drama.

Cast

Aan de cast van F*ck de liefde 2 zijn een paar nieuwe personages toegevoegd. Naast Bettina Holwerda hebben ook Dorian Bindels en Juvat Westendorp een rol. Verder speelt Géza Weisz de rol van Jim, omdat Thijs Römer een te volle agenda had.

Géza Weisz vervangt Thijs Römer

Een opvallende keus, want Thijs en Géza lijken niet eens een beetje op elkaar. “Hij is natuurlijk blond en lang, dat ben ik - helaas voor mij - niet”, vertelt Géza aan NU.nl. “Qua uiterlijk ben ik dus misschien niet de eerste aan wie je zou denken. Oorspronkelijk zou ik een andere rol in deze film gaan spelen, maar toen werd ik gevraagd om Thijs te vervangen.”

Géza denkt niet dat de rolwisseling veel commotie zal opleveren. “Het tweede deel van de film is weer een nieuw en opzichzelfstaand verhaal, dus ik verwacht dat we er wel mee wegkomen. Ik vond het in ieder geval heel leuk om de rol van Jim te mogen vertolken.”

