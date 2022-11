Kijktip: ‘Oogappels’ komt in december met een kerstfilm

Dit nieuws heeft BNNVARA woensdag bekendgemaakt.

Feest der herkenning

‘Ook al lijkt kerst de gezelligste tijd van het jaar met spelletjes, mooi gedekte tafels, cadeautjes onder de boom en goede gesprekken aan een vijfgangendiner, de werkelijkheid is meestal toch anders’, schrijft BNNVARA in het persbericht. ‘Ook bij de Oogappels-families komt de boel behoorlijk under pressure te staan deze kerst en dat is een feest van herkenning. Met al die onderdrukte irritaties, verplichte diners en borrels, opspelend oud zeer of een overspannen kok achter het fornuis kan het behoorlijk uit de hand lopen.’ Klinkt goed!

Over ‘Kerstappels’

Benieuwd wat voor perikelen je kunt verwachten? BNNVARA licht een tipje van de sluier op. ‘Erik en Chris willen de feestdagen eigenlijk een jaartje overslaan, maar moeten hun plan op het laatste moment drastisch aanpassen. Fabie krijgt te maken met een grote teleurstelling en Carola en Marcel worden tijdens het kerstdiner opgeschrikt door een schokkende gebeurtenis.’

Hevige explosies

Het wordt niet alleen drama bij Erik en Chris en Carola en Marcel, maar ook bij Tim en Dina. ‘De sfeer laat te wensen over, na een uit de hand gelopen kerstborrel op Tims werk. De grootouders weten precies hoe het zit en leveren zoals altijd haarscherp commentaar: hoe meer we ons best doen om alles wat ingewikkeld of negatief is weg te drukken, hoe groter de kans op hevige explosies.’

Kerstappels is donderdag 22 december om 20.35 uur te zien op NPO 1.

Bron: BNNVARA