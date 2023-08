Kijktip voor vanavond: dé datingshow ‘Date smakelijk’ van Patrick Martens en Georgina Verbaan

In het programma gaan singles voor elkaar koken en eten ze daarna samen de maaltijd die ze hebben bereid. En dat is nog lang niet alles...

Veelbelovende details

De singles hoeven namelijk niet alleen voor elkaar te koken en te genieten van de (hopelijk) heerlijke gerechten, maar komen ook nog voor een leuke, maar lastige keuze te staan. Hebben ze de buik al vol van elkaar of zijn ze hongerig naar meer? Is dat laatste het geval, dan is de datingshow geslaagd en krijgen de gematchete singles ook nog eens een geldbedrag van 250 euro voor een leuke date.

Uniek datingprogramma

De datingshow is daarmee anders dan andere datingprogramma's en dat is niet alleen leuk voor de kijkers, maar ook voor Verbaan en Martens zelf. Libelle sprak erover met Patrick Martens in een interview over zijn leven vandaag de dag. “Datingprogramma's blijven scoren, vanwege de herkenbaarheid”, vertelde Martens over zijn enthousiasme over het nieuwe datingprogramma. “Iedereen kent het ongemak van een eerste date. Soms maakt iemand een onhandige opmerking, soms zie je aan de lichaamstaal al dat het niks wordt. Dat vind ik interessant.”

Georgina Verbaan en Patrick Martens

Ook vindt Martens het naar eigen zeggen ‘supertof’ om het programma met Georgina, die zijn beste vriendin is, te mogen presenteren. Georgina sluit zich daarbij aan, vertelt ze in gesprek met het ANP . “Ik had het met niemand anders gekund, want we hebben het gewoon altijd gezellig”, vertelde de actrice en presentatrice aan de nieuwssite. Dat het de eerste presentatieklus is voor Verbaan, stond haar dan ook niet in de weg om met het datingprogramma aan de slag te gaan. “Het was wel even wennen, maar omdat het zo’n fijne en veilige sfeer was en het heel leuk was met alle mensen en de hele crew was ik snel gewend.”

Date Smakelijk is vanavond om 19:30 uur te zien op SBS6.

Bron: Libelle RTL Boulevard