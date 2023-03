Kim Feenstra openhartig over tweede kinderwens: ‘Teleurstelling, pijn en tranen’

‘Op het wachtbankje. Weer een test. Negatief. Steek. Recht door het hart’, begint Kim haar bericht.

Genoeg ruimte

Verderop schrijft ze over haar hart van lood en haar schuldgevoel. ‘Ik moet blij zijn. Ik ben ‘al’ een mama. Wij zijn ‘al’ ouders. Misschien zij nooit. Ik gun het hen ook.’ Het model liet ‘duizend tranen’ en is inmiddels de ‘tel kwijt’. ‘In ons hart is warmte. In mijn buik is ruimte. In ons huis ook. Genoeg.’

Ivf-traject

Kim kan alleen zwanger worden via een ivf-traject. Eerder bleek dat ze verklevingen en littekens in haar buik had, waardoor haar eileiders niet meer doorgankelijk waren. Artsen probeerden het probleem te verhelpen, maar dat lukte niet. Tijdens een operatie bleken haar eileiders niet meer te redden. Op dit moment ondergaat het model daarom opnieuw een ivf-traject met talloze tabletten en spuiten.

Dankbaar en eenzaam

In het bericht, getiteld ‘Flink zijn’ schrijft Kim over haar gemengde gevoelens. Enerzijds is ze dankbaar voor haar zoontje (2): ‘Onze mooie Brooklyn. Licht en Liefde. Al gezegend met een kind. Wonderschoon.’ Daarnaast voelt ze zich alleen. ‘Mijn lijf. Waar ben ik? Wie is zij? Ik ken haar, maar ik herken haar niet. Volle moed. Nog een ronde. Even flink zijn. Gezond eten. Bewegen. Foliumzuur. Bla bla bla.’

‘Nog even flink zijn’

Kim sluit het bericht af met een boodschap aan zichzelf. ‘Kom op. Kop op. Nog even flink zijn. Nog één keer flink zijn.’ Op haar post krijgt ze veel reacties. Bekenden en onbekenden steken haar een hart onder de riem en herkennen zich in het bericht.

Bron: Linda.nl, RTL Boulevard