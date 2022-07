Kim Feenstra over jeugdtrauma’s: “Ik kreeg vaak te horen dat ik niets zou bereiken”

Kim vertelt dat ze op dit moment ‘heel erg happy’ is. “Ik doe dingen die ik leuk vind en heb ontzettend veel plezier in mijn werk”, zegt het 36-jarige model. “Ik stond altijd al met mijn beide voeten op de grond, maar zeker sinds ik moeder ben geworden heb ik mijn doel gevonden.”

Gezien worden

Dat geluk heeft alles te maken met haar zoontje Brooklyn, van wie ze in oktober 2020 beviel. Volgens Kim heeft hij haar leven veranderd. “Vroeger vond ik het toch belangrijk dat ik gezien werd. Ik heb een moeilijke jeugd gehad, kreeg vaak te horen dat ik niets zou bereiken, nergens zou komen in het leven”, vertelt Kim. Hierdoor had ze lang last van bewijsdrang, vooral naar zichzelf. “Maar sinds ik Brooklyn heb, is dat allemaal niet meer belangrijk.”

Jeugdtrauma’s

Hoewel het goed gaat met Kim, is ze nog altijd bezig met het verwerken van haar jeugdtrauma’s. “Als ik daar ooit een documentaire of boek over zou maken, zouden mensen niet geloven dat je zo veel kunt meemaken in zo’n korte tijd”, vertelt ze.

Zo had haar moeder een drugsverslaving, zat ze met haar zus een tijdje in een blijf-van-mijn-lijfhuis, heeft ze op twaalf basisscholen gezeten en woonde ze met haar zusje kort in een pleeggezin. “Daarna kwam ik veel in aanraking met politie en justitie en ben ik in de prostitutie beland. In 2008 kwam mijn vriend Joshua, van wie ik heel veel hield, om het leven door een moord, daarna ben ik getrouwd en weer gescheiden. Ik bedoel: wat heb ik eigenlijk niet meegemaakt?”, somt Kim op.

Cirkel doorbreken

Na de komst van Brooklyn is Kim aan een coachingstraject begonnen. “Ik vond dat ik dat aan hem verplicht was. Ik wilde de trauma’s uit mijn jeugd niet aan hem overdragen. Want als je die niet oplost, gebeurt dat onbewust”, legt ze uit. “Ik wilde die cirkel doorbreken, mijn oude zeer en dat van mijn ouders en voorouders bij hem weghouden, zodat hij vrij kan zijn. Ik ben nu dus bezig om die trauma’s op te ruimen en dat gaat gepaard met een lach en een traan.”

Kim liep in haar jeugd een gehoorbeschadiging op. Entertainmentjournalist Matthijs Albers vroeg aan haar hoe het komt dat we daar nu bijna niks meer van merken:

Bron: Flair