Kim-Lian van der Meij na 4 jaar in Zweden: “Stiekem ben ik helemaal geen glamourpoes”

Kim-Lian is dolgelukkig in Gotland.

‘Middle of nowhere’

Het gezin woont in Zweden in the middle of nowhere. “Er is geen Appie om de hoek. De dichtstbijzijnde supermarkt is veertig minuten rijden. Dus als we eenmaal in de stad zijn, gaan we meteen even langs de dierenarts en de apotheek”, vertelt Kim-Lian.

Thuis hebben ze de nodige maatregelen getroffen, vooral nu het winter is. Vanaf oktober is het om drie uur al donker op het eiland. “We hebben een grote vriezer in de schuur en een extra aggregaat met benzine, voor als de stroom weer eens uitvalt. Dan is het echt pikkedonker. Niets werkt. We hebben inmiddels ook een sneeuwschuiver en spijkerbanden voor de auto.”

Geen glamourpoes

Gelukkig heeft Kim-Lian geen glamoureus leven nodig. “Stiekem ben ik helemaal geen glamourpoes. Hier in Zweden loop ik het liefst op crocs of regenlaarzen over ons land, met zwarte randjes onder mijn nagels van het tuinieren en mijn haar in een rommelige knot”, vertelt ze aan het blad. “Hier op Gotland draait het niet om uiterlijkheden. We leven compleet in het nu. Ik geniet iedere dag van de natuur om me heen.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Kim-Lian van der Meij (@kimlianvdmeij) op 5 Oct 2022 om 2:46 PDT

Huis laten bouwen

Verhuizen vanuit Nederland naar een klein eiland in Zweden is niet niks. Waarom wilde het gezin zo graag emigreren? “Daniel is op Gotland opgegroeid en we gingen hier vaak op vakantie”, legt Kim-Lian uit. “Eerst met zijn tweetjes, later met onze drie kinderen.”

Volgens de zangeres werd het steeds moeilijker en pijnlijker om weer te vertrekken. Het maakte haar zo verdrietig, dat het gezin besloot te emigreren. “Op een stuk grond van vijf hectare hebben we een huis laten bouwen. Ons droomplekje, waar we oud willen worden. En ja, dat kan prima met mijn werk. Ik ben zo’n tien keer per jaar in Nederland, en blijf dan een of twee weken.”

Spiritual awakening

Toch is het niet allemaal rozengeur en maneschijn. Kim-Lian moest best even wennen aan het rustige leven in Zweden. “Ik ben van rennen, haasten en succes najagen in Nederland naar geïsoleerd leven in een bos gegaan”, vertelt ze. “En nu dan? dacht ik. Is dit het? Tot ik het ging omarmen en hier een spiritual awakening kreeg. Door veel in de natuur te wandelen, kon ik meer genieten van in het nu leven.”

Haar allermooiste dag beleeft Kim-Lian van der Meij volgend jaar op haar huwelijk. Entertainmentjournalist Matthijs Albers vertelt er meer over:

Hoera, Libelle is genomineerd voor Website van het jaar. Winnen kan alleen met jouw hulp! Vind jij Libelle ook zo fijn? Stem dan snel. Je maakt dan ook nog eens kans op hele mooie prijzen.

Bron: Beau Monde