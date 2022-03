Het grote muzikale paasevenement wordt op Witte Donderdag, 14 april, live uitgezonden vanuit Doetinchem. Deze twaalfde editie van The passion wordt ondanks de versoepelde maatregelen opgenomen zonder publiek, maar natuurlijk wel weer met een uitstekende cast.

BN’ers in The passion 2022

Eerder werd al bekendgemaakt dat Soy Kroon (Jezus), Noortje Herlaar (Maria), Dennis Weening (Judas), Thomas Cammaert (Petrus), Sabri Saad El Hamus (Pilatus) en Sosha Duysker (Verslaggever) onderdeel zijn van de moderne paasvertelling. Maar aan deze hele lijst is nóg een BN’er toegevoegd.

Kim-Lian is Maria Magdalena

Kim-Lian van der Meij speelt Maria Magdalena in het paasverhaal. Het is de eerste keer dat deze rol onderdeel is van The passion. Maria Magdalena, niet te verwarren met Maagd Maria, wordt erkend als ‘eerste onder discipelen’. Ze was een leerling van Jezus en was ook aanwezig bij zijn kruisiging. Omroep KRO-NCRV hoopt met deze ‘krachtige rol’ de kijker te inspireren.

Grote impact

Kim-Lian voelt zich enorm vereerd dat ze als eerste actrice in de geschiedenis van The passion deze rol heeft gekregen en hoopt met deze ‘krachtige rol’ de kijker te inspireren. “Maria Magdalena is iemand waarover vele verhalen bestaan. Eeuwenlang is ze weggecijferd, onterecht gebrandmerkt als prostituee, of zelfs verbannen uit de verhalen, maar haar impact was groot.” Ze vindt het dan ook erg bijzonder dat dit jaar het lang ondergeschikt gemaakte personage een rol krijgt. “Ik herken mijzelf in haar, misschien ervaren de kijkers dat straks ook.”

Alles komt goed

Soy Kroon mag deze editie de rol van Jezus op zich nemen. Bij Beau vertelde hij eerder al dat het thema ‘Alles komt goed’ is. Ook gaf hij alvast een voorproefje van hoe het themanummer Alles komt goed van Jaap Reesema gaat klinken.

Bron: The Passion, Instagram