Kimberley Klaver en vriend Michel van den Berg stappen in het huwelijksbootje

Kimberley heeft zelf nog geen foto’s van de grote dag op haar tijdlijn gedeeld.

Liefdesfeestje Kimberley Klaver

Op het filmpje zien we Melody naast de bruid zit. Ook Kim Feenstra heeft in haar Instagram Stories foto’s gedeeld van de bruiloft. Zij was aanwezig als fotograaf op het huwelijk van haar vriendin. Aan RTL Boulevard vertelde Kimberley dat haar bruiloft “geen gekke, over the top wedding” wordt, maar een “liefdesfeestje met een festival vibe”. Kimberley: “We gaan dansen, eten en de liefde vieren.”

Twee zoons

Kimberley kun je kennen uit de serie Vechtershart en de film Verliefd op Ibiza. In april bracht ze haar debuut Zuid-moeders breken niet uit. Van de bestseller wordt binnenkort een tv-serie gemaakt. De actrice en schrijver is sinds 2018 samen met haar partner Michel. In 2021 vroeg Michel zijn grote liefde ten huwelijk in de tuin van haar ouders. Samen hebben ze twee zoons. Michel heeft nog twee kinderen uit een eerdere relatie.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Kimberley Klaver (@kimberleyklaver) op 16 Sep 2022 om 2:49 PDT

Bron: Instagram