Kimberley Klaver volgde therapie om vriend uit hoofd te krijgen

Kimberley Klaver volgde therapie om vriend uit haar hoofd te krijgen Beeld BrunoPress/ArjoFrank Fotografie

Kimberley Klaver is al sinds 2018 dolgelukkig met haar vriend Michel van den Bergh. Ze hebben samen twee kinderen en vorig jaar vroeg Michel Kimberley ten huwelijk. Toch was hun relatie in het begin niet altijd even makkelijk. Sterker nog: Kimberley wilde helemaal niet verliefd zijn.