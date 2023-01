Kinderen Jan des Bouvrie staan tegenover Monique des Bouvrie in rechtszaak om erfenis

Gedoe om een erfenis is altijd een verdrietige zaak. In dit geval gaat het om de nalatenschap van interieurontwerper Jan des Bouvrie. Zijn oudste dochter Nicole en haar broer Jean-Marc, kinderen uit het eerste huwelijk van Jan, zijn niet tevreden over de verdeling. Ze hebben daarom voor 1,8 miljoen euro beslag laten leggen op de villa van Jan en Monique in Naarden, meldt Quote. Dat huis staat nu voor 10 miljoen euro te koop.

Monique des Bouvrie in de rechtbank

Broer en zus vinden dat ze recht hebben op minstens 2,6 miljoen euro, omdat het bedrijf van de interieurontwerper bij zijn overlijden 6,2 miljoen euro in reserve had. Daar komt de waarde van de villa nog bij.

Monique des Bouvrie en haar twee kinderen die ze met Jan kreeg, Jan Jr. en Bo, staan maandagmiddag tegenover Nicole en Jean-Marc in de rechtbank. Ze hopen de beslagen op de villa te kunnen opheffen.

Emotionele waarde

De Naardense villa is voor zowel Monique als kinderen Jan en Bo van grote emotionele waarde. De kinderen groeiden er op en het is het huis waar Jan in de herfst van 2020 afscheid nam van al zijn geliefden voor hij overleed. Hij ligt een paar honderd meter verderop begraven. Monique kondigde een jaar geleden aan met pijn in het hart de villa te koop te zetten. “Het is tijd om verder te gaan”, zei ze toen.

Bron: Quote