Kinderen ‘Straatarm’-gezin onder de indruk van ‘Steenrijke’-familie

Door gezondheidsredenen kan Colette niet werken. Ze staat er alleen voor en heeft ook nog twee monden te voeden. Dat is soms erg lastig. Ze moet rondkomen van 80 euro per week. Paul en Danielle, die ook twee kinderen hebben, hebben 1800 euro per week te besteden. Dat weekbudget zorgt voor veel verbazing bij de kinderen: “Zóveel? Doe toch normaal.”

Droomhuis

Als Colette en de kinderen in het huis van Paul en Danielle komen zijn ze onder de indruk. “Dit is mijn droomhuis”, zegt zoon Jaimy. “Deze mensen zijn gewoon rijk, mam.” Dochter Celine voelt zich een echte royal. “Ik voel me super koninklijk.”

Shoppen

De kids worden verwend met speelgoed en zoon Jaimy wil graag gewichten. “Zodat ik sterker ben en mama kan helpen.” Colette denkt ook aan zichzelf en shopt wat mooie kleding. “Ik vond het heel fijn dat alle ogen even op mij gericht waren. Dat ik tijd voor mezelf had in plaats van altijd voor de kinderen er te zijn”, zegt de moeder van twee.

Duo-fiets

Door haar ziekte gebruikt Colette een duofiets, zodat ze toch samen met haar kinderen kan fietsen. De fiets is groot en de bestrating in de tuin vrij smal. Het is voor Colette en de kinderen daarom een flinke uitdaging om er samen op uit te gaan. Paul heeft een eigen hoveniersbedrijf en besluit er werk van te maken.

Bijzondere verrassing

Na de ruil ontmoeten de gezinnen elkaar. Paul en Danielle vertellen over de bijzondere verrassing voor Colette en de kinderen, namelijk dat ze hun voortuin aan gaan pakken. Daar wordt ze erg emotioneel van. “Dat mensen zoiets voor je doen”, zegt ze in tranen. Ook hebben Paul en Danielle een nieuwe bank gekocht voor het gezin. Daar zijn de kinderen erg blij mee. “Wat lief van jullie”, zegt dochter Celine. Een nieuwe voortuin én een nieuwe bank, ook de kijkers vinden het een ‘fantastisch gebaar’.

Bron: RTL Boulevard