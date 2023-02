Kinderen van ‘Help, mijn man is klusser’-stel slapen bij ouders in bed: “Mijn man heeft een gigantische klusblokkade”

Jeroen heeft volgens zijn vrouw last van een ‘gigantische klusblokkade’, waardoor er geen klus in huis afkomt. Het is hoog tijd om hulptroepen te sturen, zodat Jeroen en Ludy niet langer het bed met hun twee kinderen hoeven te delen en zodat de kleintjes straks eindelijk hun vrienden kunnen uitnodigen.

Ludy is wanhoop nabij in Help, mijn man is klusser

Ludy loopt rond met een ‘hopeloos gevoel’. Ze ziet zelf ook wel in dat deze leefsituatie niet langer houdbaar is. Het is er koud, er zitten gaten in de vloer en de draden hangen uit het plafond. Ludy’s gevoel wordt bevestigd als John in hun Zandvoortse woning rondkijkt. Het klinkt al snel van ‘donder op’ en ‘serieus?’. De presentator kan zich niet voorstellen dat er in deze bouwval wordt gewoond, geleefd én gewerkt.

De slaapkamer, die niet eens een kast telt en door vier personen wordt gedeeld, is ook de werkkamer. Op de deuren ontbreken deurklinken en het gezin leeft uit koffers. Tot overmaat van ramp functioneert het toilet niet en is er nergens een plek waar ze zich kunnen terugtrekken of privacy hebben.

Make-over

Het huis heeft een serieuze make-over nodig en na kort mokken gaat Jeroen akkoord: hij helpt het klusteam om een veilig huis te maken. Dat betekent ook dat de kinderen niet langer bij de ouders slapen. Ludy wordt er emotioneel van, zo mooi vindt ze haar eigen, nieuwe slaapkamer. Ook de slaapkamers van de kinderen kunnen haar goedkeuring wegdragen.

Hoe gaat het nu?

Het huis is dankzij het klusteam voor een groot deel af, maar de puntjes moeten nog op de spreekwoordelijke i worden gezet. Na een paar weken keert John terug bij het gezin om poolshoogte te nemen. Gelukkig heeft Jeroen niet langer last van zijn klusblokkade: de badkamer wordt momenteel gerenoveerd. Tot grote opluchting van John, die met een goed gevoel afscheid neemt van het gezin.

Help, mijn man is klusser is iedere maandag om 20.30 uur te zien op RTL 4. De aflevering gemist? Terugkijken kan bij Videoland.