Kindje Dave Roelvink niet te zien in nieuw seizoen ‘De Roelvinkjes’

‘Mijn kleinzoon Dean’, antwoordt Dries op de vraag wat er vanaf eind augustus niet te zien zal zijn in de reallifesoap rond zijn familie. ‘Dave zegt: ’Jij hebt ons vroeger niet de keuze gelaten of we BN’ers wilden worden.’ Dat klopt. Hij was maar net geboren of er hing al een batterij fotografen boven de wieg. Dat vond ik doodnormaal. Maar Dave wil die bekendheid niet voor zijn zoon. Daar gaat-ie niet aan ontkomen. Maar hij wil het in ieder geval de eerste jaren niet, zodat Dean later zelf kan beslissen. Ik vind het wel jammer’, vertelt Dries.

Niet herkenbaar

Dean Roelvink is het eerste kleinkind van zanger Dries. Het zoontje van Dave Roelvink en zijn vriendin Jazzlyn werd geboren op 30 oktober 2021. Hoewel Dean als baby nog wel te zien was op de socialmediapagina’s van Dave, hebben zij er toen het kind een half jaar was voor gekozen hem niet meer herkenbaar in beeld te brengen. Dat besluit voeren ze nu door in de nieuwe serie die vanaf 28 augustus te zien is bij Videoland.

Bron: De Telegraaf