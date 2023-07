Klaar voor revanche? ‘De slimste mens’ komt weer met all stars-editie

Dat betekent dat er twee edities van De slimste mens achter elkaar komen. De reguliere editie begint op maandag 31 juli. Kort daarna, vanaf maandag 11 september, begint de extra editie. De all stars-versie telt vijf afleveringen en is alleen online te zien, via NPO Start. Deze speciale De slimste mens-afleveringen zullen ook een tikkeltje anders zijn dan je gewend bent.

Zó gaat het eruitzien

In de vijfdelige online serie strijden niet drie maar vier kandidaten per aflevering tegen elkaar. De winnaar van elke aflevering krijgt een plekje in de finale. Deze wordt op vrijdag 15 september uitgezonden.

De tweede editie

Het is voor de tweede keer dat er een speciale all stars-editie wordt uitgezonden. In het eerste seizoen streden oud-finalisten tegen elkaar, maar nu kunnen ook de kandidaten die er al na een of twee afleveringen uit lagen, het tegen elkaar opnemen.

Er doen in totaal zestien deelnemers mee. In de vorige editie waren dat: Owen Schumacher, Klaas Dijkhoff, Hiske Versprille, Khalid Kasem, Jeroen Kijk in de Vegte, Marieke van de Zilver, Bram Douwes, George van Houts, Francis van Broekhuizen, Stefano Keizers, Frank Heinen, Roelof de Vries, Andries Tunru, Joost Oomen en Nynke de Jong. Wie aan het tweede seizoen meedoen, is nog niet bekend.

Vorig jaar won RTL-verslaggeefster Marieke van de Zilver de all stars-editie en werd benoemd tot ‘de slimste der slimsten’. Zij was in 2020 ook al de winnaar van het reguliere seizoen. Beide edities worden gepresenteerd door Philip Freriks, die zoals vertrouwd, vergezeld wordt door de altijd kritische, eenkoppige jury Maarten van Rossem.

Het 22e seizoen van De slimste mens is vanaf maandag 31 juli elke doordeweekse dag te zien om 20.25 uur op NPO 1.

Bron: AD, NPO