‘Klassiekers met (Simone) Kleinsma’ krijgt derde seizoen

Net als in de vorige seizoenen kunnen we ook dit keer weer uitkijken naar een handjevol leuke gasten. Waar in de eerste en tweede reeks onder anderen beroepsgrappenmakers André van Duin, Brigitte Kaandorp, Paul de Leeuw en Youp van ’t Hek aanschoven, kunnen we binnenkort rekenen op het gezelschap van in elk geval Tineke Schouten en Gordon. Dat belooft wat!

André van Duin over het verliezen van zijn grote liefde

Eén van de mooiere momenten uit het eerste seizoen van Klassiekers met Kleinsma was toen een emotionele André van Duin vertelde over hoe hij begin 2020 de liefde van zijn leven verloor. Daarna kreeg hij zelf darmkanker. Wat hem door die tijd heen heeft gesleept? Je raadt het al: muziek. Met name André Rieu maakte iets in hem los. “Daar ben ik ook vaak met Martin (zijn overleden partner, red.) geweest, dus als ik dat hoor, denk ik daar ook weer aan terug.”

De mooiste muziek

Simone nodigt in elke aflevering van Klassiekers met Kleinsma een muzikale gast uit, met wie ze de – naar hun mening – mooiste kleinkunstliedjes van Nederland bespreekt. De eerste afleveringen van seizoen één trokken maar liefst 900.000 kijkers. Logisch dat NPO 1 brood zag in een tweede, en nu dus dérde, seizoen. Wanneer de nieuwe afleveringen precies worden uitgezonden is nog niet bekend.

Bron: ANP