Kleindochter in ‘DNA singers’ weet pas sinds kort dat ze een bekende oma heeft

In DNA singers treden onbekende zangers op die een familielid zijn van een bekende Nederlandse artiest. Teamcaptains Jaap Reesema en Jeroen van Koningsbrugge moeten vervolgens raden van wie de onbekende op het podium familie is.

Muzikale kleindochter

In de aflevering van donderdagavond helpt Geraldine Kemper teamcaptain Jeroen en sluit Dave von Raven zich aan bij het kamp van Jaap. Dave denkt dat de kleindochter van Bonnie St. Claire voor hem staat, maar Geraldine, Jeroen en Jaap zien vrijwel direct dat ze te maken hebben met een familielid van Lenny Kuhr.

Al snel blijkt dat de mystery-artiest inderdaad Lenny is. De zangeres laat weten dat ze ‘ongelooflijk trots’ is op de prestatie van haar kleindochter. “Iemand die nog nooit voor publiek gezongen heeft en nu... echt ongelooflijk”, zegt Lenny.

Bekende oma

De twee dochters van Lenny wonen in Israël en Lihi spreekt daarom geen Nederlands. Een lange tijd wist ze zelfs niet dat haar oma bekend is en in 1969 het Eurovisiesongfestival won. “Ik woon niet in Nederland en ik merkte dat niet”, vertelt Lihi. Als presentator Art Rooijakkers vraagt sinds wanneer Lihi wist van haar oma’s muzikale verleden zegt ze: “Sinds de afgelopen twee jaar. Toen besefte ik het echt.” Inmiddels luistert Lihi graag naar de muziek van haar oma. “Ik ben dol op haar muziek. Haar stem is geweldig.”

Blunder

Het was geen geheim dat Lenny en haar kleindochter donderdagavond op het podium van DNA Singers stonden. Eerder deze week maakte de zangeres een flinke blunder: ze verklapte op Twitter dat ze te zien is in het programma. De afleveringen kun je op Videoland vooruitkijken en daarom dacht Lenny dat ze het al wel kon zeggen. Onder de tweet lieten kijkers weten dat ze balen van de spoiler.

Bij mijn deelname aan DNA Singers @RTL4 heb ik beloofd van te voren hier niets over te zeggen (verrassing!). Nu zie ik dat het op Videoland een week eerder te zien is dus: donderdag 16 februari op RTL4 kan je me samen met mijn kleindochter Lihi zien en horen in DNA Singers. — Lenny Kuhr (@LenKuhr) 13 februari 2023

