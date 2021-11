Voor Demi is het haar eerste kindje. De vader is rapper Ronnie Flex. Voor hem is het zijn tweede kindje, hij heeft al een dochtertje genaamd Nori. Op Instagram maakt Ronnie de naam van zijn dochter bekend.

Dochtertje voor Demi de Boer en Ronnie Flex

Bij schattige kiekjes van het gezinnet, schrijft hij: “Welkom in ons warme thuis, Rémi Ayoki Plasschaert. Je moeder, grote zus en ik houden heel veel van jou en we blijven bij je voor altijd en daarna.”

Kleindochter Ronald de Boer geboren: dochter Demi is bevallen Beeld BrunoPress

Familie vol meisjes

Voor Ronald de Boer is Rémi zijn tweede kleindochter. In 2016 werd Ronald voor de eerste keer opa, toen beviel zijn dochter Maxime van een meisje.

Toen Demi aan de wereld liet weten dat zij ook een meisje verwachtte, reageerde Ronald daar grappend op: “Tuurlijk, waarom doen we voor de verandering een keertje een meisje?” Hiermee doelde hij op het feit dat hij zelf 5 dochters en één zoon heeft en dat zijn eerste kleinkind ook een meisje is. Het is dus een familie vol vrouwen!

Bron: RTL Boulevard.