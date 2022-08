Knusse kiekjes: zó gezellig was de babyshower van Marieke Elsinga

Op Instagram, waar de presentatrice gisteravond een reeks foto’s postte, is te zien hoe de aanstaande jongensmoeder – gekleed in een roze jurk – een gezellige dag heeft met haar vriendinnen.

‘Niet de vader van m’n kind’

Op één foto trekt Marieke expres een droevig gezichtje, met in haar ene hand een glas alcoholvrije wijn en in de andere een bordje met ‘géén alcohol!’.

Op een andere foto poseert ze met een donkerharige man. Hij heeft een hand op haar buik, waardoor sommige volgers zich afvragen of dit haar mysterieuze vriend is. Sander, die ze begin 2020 via een datingapp leerde kennen, is geen bekende Nederlander en is ook niet actief op social media. Marieke voelt zich dan ook geroepen om via haar caption even het één en ander recht te zetten: “En nee, foto 4 is niet de vader van m’n kind”, schrijft ze onder de ‘photodump’, vergezeld met een lachende emoji.

De keuze is reuze

Begin juni onthulde Marieke het geslacht van haar kindje. Zij en Sander weten al een tijdje dat het een jongetje wordt. Hoe-ie zal heten blijft natuurlijk nog even geheim, al liet ze aan de desk bij RTL Boulevard weten dat Luuk, Aran, John, Eric en Jeroen allemaal kanshebbers zijn.

Bron: Instagram