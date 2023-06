Komen ‘De Bauers’ terug op tv?

Frans schoof zondagavond aan bij Renze op zondag om te praten over de toekomst van de populaire realityserie.

Mogelijke comeback

De eerste aflevering van De Bauers werd uitgezonden in 2003. Opnames van de serie gingen ineens niet meer door toen Frans een poliep opliep op zijn stembanden, maar al enige tijd is er sprake van een mogelijke terugkeer. Zo werd bekend dat met AVROTROS wordt vergaderd over een nieuwe reeks. Frans geeft daarop nu een reactie.

Komen de Bauers terug?

Twee jaar geleden liet de zanger al weten dat hij een comeback van de serie wel ziet zitten. Nu vertelt hij dat het gezin aanbiedingen heeft gehad van verschillende partijen. Of ze daarop ingaan? “De Bauers is niet alleen Frans Bauer. Dat is mijn hele gezin” aldus de zanger. “Iedereen moet daar zijn veto over uitspreken en dat is nog niet gebeurd.” Voor het maken moeten dus ook Mariska en zoons Christiaan, Jan, Frans Junior en Lucas akkoord gaan.

Populariteit

De zanger blikt terug op de eerste keer dat zijn gezin was te zien op de buis. “Wie wil nou mijn leven zien? Ik dacht: dit is einde carrière”, vertelt hij over zijn gevoelens na de eerste uitzending. Inmiddels is gebleken dat het tegendeel waar is. De Bauers was jarenlang onverminderd populair op tv. Het programma won in 2004 zelfs een Gouden Televisier-Ring.

Reisprogramma’s

We kregen dan misschien jarenlang geen inkijkje bij de Bauers thuis, we hoefden de avonturen van het gezin niet helemaal te missen. Zo maakten Frans en Mariska voor AVROTROS verschillende reisprogramma’s, waarin ze onder andere naar Amerika en China reisden, en voor RTL naar Argentinië.

Zware tijd

Een realityserie geeft inzicht in álle aspecten van het leven. Dat het niet alleen maar ‘lang leve de lol’ is bij de Bauers bleek toen Mariska vorig jaar een herseninfarct kreeg, waarvan de nasleep nog steeds merkbaar is. Frans sprak eerder openlijk over de zware tijd. “Ik dacht dat Mariska dood zou gaan. Dat dacht ik echt,” vertelde de zanger in het tv-programma De kist. “En dat is het enige wat ik niet aan kan.”

Het is dus nog even afwachten of De Bauers binnenkort terugkeert op de tv. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

We zien Frans Bauer in veel gedaantes, maar zwetend zullen we hem nooit aantreffen. In onderstaande video zie je waarom.

Bron: Veronicasuperguide.nl