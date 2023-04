Komiek Barry Humphries op 89-jarige leeftijd overleden

Dat melden Australische media als The Sydney Morning Herald.

Dame Edna was bij veel mensen bekend vanwege haar satire, lila haar en extravagante brillen. Ook had dit alter ego van de Autralische komiek een aantal eigen praatprogramma’s.

Barry werd enkele dagen geleden opgenomen in het ziekenhuis, nadat hij kampte met complicaties na een heupoperatie. Die operatie was nodig na een val in februari.

In 1955 veroverde Barry de hele wereld met zijn alter ego Edna Everage, die zichzelf in 1974 de titel ‘Dame’ toe-eigende. Iedereen wilde te gast zijn in Edna’s talkshow. Naast het vertolken van zijn beroemde alter ego was Barry stemacteur voor veel animatiefilms. Zo was hij de stem van de vegetarisch-etende haai Bruce in Finding Nemo uit 2003.

Een interview met Dame Edna uit 2004.

Barry Humphries was Australisch, maar ook Nederland is rijk aan comedians, zoals André van Duin. Hij is tevens presentator van Heel Holland bakt. In onderstaande video deelt de komiek zijn tien favorieten.

Bron: RTL Boulevard