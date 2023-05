'Kopen zonder kijken'-Alex is pleegvader: "Je doet het niet voor jezelf”

De twee runden jarenlang een druk makelaarskantoor waar bijna al hun tijd in werd gestopt, maar een jaar geleden gooiden ze het roer om. “Ik was zo’n drukke zakenman, altijd aan het werk. En daarnaast kwam ik natuurlijk ook nog op televisie,” aldus Alex. Nu ziet zijn leven er heel anders uit.

Pleeggezin

Door het overlijden van zijn broer en de gevolgen van zijn eigen diabetes type 2, besefte Alex dat hij het rustiger aan wilde doen. “We doen nu vooral dingen die we leuk vinden, zoals op vakantie gaan. Ik ben tegenwoordig huisman en heb me nog geen minuut verveeld,” zo vertelt hij in VROUW. Vastgoed verkopen doet hij nog wel, maar op een veel kleinschaligere manier. Zijn kleine bedrijf gebruikt hij vooral voor vrienden, familie en deelnemers van ‘Kopen zonder kijken.’ Daarnaast besteedt hij zijn tijd aan het huishouden én aan zijn rol als pleegvader. Saskia: “Ons aandeel in de pleegzorg begon tien jaar geleden met de opvang van een neefje.Hij woonde ongeveer een jaar bij ons. Toen hij wegging, beseften we hoeveel kinderen op deze manier geholpen kunnen worden. We besloten om vaker pleegkinderen in huis te nemen. Onze zoon Kyan is gelukkig heel sociaal en stond volledig achter deze beslissing. Anders hadden we het natuurlijk niet gedaan.”

Niet altijd even makkelijk

Volgens Alex heb je als pleegouder niet veel nodig, behalve ‘een lege kamer en een plekje in je hart.’ Natuurlijk is het niet altijd even makkelijk. Zo legt hij uit: “Je doet dat niet voor jezelf, maar voor het kind. Zo’n kind komt vaak heel gestrest binnen, misschien wel met bindingsangst en zware nachtmerries. Als pleegouder heb je dus wel empathisch vermogen nodig.” Maar kinderen met een moeilijke thuissituatie aan een betere ontwikkeling helpen, vindt Alex het mooiste wat er is. “Daar doe je het voor. Het is prachtig als ze na alle moeilijkheden die ze hebben meegemaakt weer gewoon kind kunnen zijn.”

Naast het bieden van pleegzorg kan oppassen ook goede hulp bieden. Ben jij het eens met de volgende stelling?

Bron: Vrouw