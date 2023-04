‘Kopen zonder kijken’-stel gooit twee weken na verhuizing de hele bovenverdieping al om

Paul en Kim zoeken voor hun deelname aan Kopen zonder kijken al vijf jaar naar de ideale woning voor hun gezin met drie pleegkinderen. Het liefst in de omgeving van Utrecht, en dat allemaal voor een budget van 600.000 euro. Aan Alex, Bob en Roos de uitdaging om er wat van te maken.

Twijfels in ‘Kopen zonder kijken’

Voor het huis onder handen wordt genomen door het team van Bob en Roos, schrikken Paul en Kim in eerste instantie. Tijdens de welbekende puzzeltocht rijden ze langs verschillende huizen, waarvan één voor hen gekocht is. Maar ja, er is eigenlijk geen huis dat het stel kan bekoren.

Paul vertelt zelfs dat ze na de puzzeltocht twijfelen of ze wel door moeten gaan met het programma. “We dachten: gaan we de koop dan toch ontbinden met alle risico’s van dien?” Uiteindelijk zetten ze door, zij het met grote twijfels.

Eindresultaat

Het eindresultaat mag er zijn. Ondanks eerdere twijfels wordt het stel toch verliefd op hun nieuwe (roze uitgevallen) woning. Gelukkig maar, want in de tussentijd is Kim bevallen van hun zoon. Met tranen in hun ogen aanschouwen ze het resultaat van de verbouwing en de styling.

Er is alleen een probleem, zo blijkt uit een video van RTL waarin het koppel vertelt hoe het nu gaat. Aan de kinderen is ieder een eigen slaapkamer beloofd. Een belofte die niet is nagekomen, omdat de oudste kinderen met elkaar op de zolderkamer slapen.

Volgens Kim zijn ze vlak na de verhuizing ‘zoekende naar de laatste slaapkamer’. “De oudste vertelde dat ze het huis hartstikke mooi vond, maar zei wel: ‘Waar is dan mijn slaapkamer?’”

Andere indeling

Daarop besluiten ze om twee weken na hun verhuizing de bovenverdieping om te gooien. “We hebben het beloofd aan ze, dus hoe gaan we het oplossen?” zegt Kim.

Om de kinderen een eigen slaapkamer te geven, slapen zij nu op de eerste verdieping en de ouders op de zolderkamer, in plaats van andersom. Daarbij is de babykamer afgestaan aan een van de meiden. “Het was even zoeken, maar we zijn blij dat ieder een eigen plek heeft”, vult Paul aan. Inmiddels voelen ze zich er helemaal thuis. “We zijn superblij met dit huis en deze heerlijke plek”, sluit Paul af.

