‘Kopen zonder kijken’-stel is de wanhoop nabij

Ferdi en Karlijn wonen met hun dochtertje in een huurhuis in Zwolle en hebben al een hoop bezichtigingen op de teller staan. Ze hebben weinig budget, geen verstand van klussen en te veel dromen. Inmiddels zijn ze moedeloos geworden.

Droom aan flarden

Makelaar Alex hoort het wensenlijstje aan, maar zet het stel meteen met beide benen op de grond. Met een totaalbudget van 355.000 euro een huis met minimaal drie slaapkamers en een ruime tuin in Zwolle kopen? “Met jullie budget kan ik die droom al bijna aan flarden schieten”, legt Alex uit. Hij doet nog zijn best, maar komt al snel terug bij het stel om een pijnlijke concessie te doen: Zwolle moet geschrapt worden van het wensenlijstje. “Dat wat jullie zoeken, is er gewoon niet.”

Emotionele tijd

Uiteindelijk vindt Alex een stekkie. Een heel oud stekkie, waar een hoop aan moet gebeuren. Bob en zijn team draaien overuren. Voor Ferdi en Karlijn is het een heel lastige periode. Ferdi heeft namelijk een Turkse vader en zijn familie is hard geraakt door de aardbeving. Tegelijkertijd zitten bij Karlijn de emoties nog erg hoog over het verlaten van Zwolle. Ze kan er maar niet aan wennen.

Als de dag van de verhuizing is aangebroken, is het stel op van de zenuwen. Gelukkig loopt het tóch goed af. Het huis ziet er prachtig uit en past perfect bij hun wensen. Als Ferdi het kamertje van zijn dochter ziet, houdt hij het niet droog. Zó blij is hij.

Ook in de laatste aflevering van Kopen zonder kijken komt het tóch nog goed. Gelukkig is het Kopen zonder kijken-team nog lang niet uitgeklust en is het alweer begonnen met het filmen van het nieuwe seizoen.

Makelaar Alex maakt vaak tóch nog het onmogelijke waar. Maar het had weinig gescheeld of hij was er niet meer.

Bron: RTL Boulevard