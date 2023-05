‘Kopen zonder kijken’-stel is teleurgesteld bij het zien van hun nieuwe huis

Het stel uit Amersfoort is al lange tijd op zoek naar een nieuwe plek. Dit omdat hun huurwoning simpelweg te klein is voor vier kinderen én een vijfde op komst. Ze willen vooral voor ieder kind een eigen slaapkamer en dat in een kindvriendelijke omgeving. Alex krijgt het budget van 550.000 euro in handen en gaat ermee aan de slag.

Verschillende verlangens

Een van de redenen waardoor het stel nog steeds geen geschikte woning heeft gevonden, is het verschil in verlangens. Zo wilde Wèralucië graag een kookeiland en een bad. Said gaf daar wat minder om en had zijn zinnen juist gezet op een oprit en grote tuin. Ook de locatie was een ding; het liefst zochten ze naar een woning in Amersfoort Vathorst, maar dat wilden de kinderen niet.

Verwachting bijstellen

Zoals we vaak zien bij Kopen zonder kijken moest het koppel de verwachtingen voor hun droomhuis wel wat bijstellen. Het budget van 550.000 euro was voldoende, maar door alle eisen werd de zoektocht voor Alex en Bob een stuk lastiger. Zij gingen op zoek naar een nieuw stekkie in de omgeving Amersfoort, Harderwijk, Nijkerk, Huizen en Blaricum. Uiteindelijk vonden ze een moderne woning in Harderwijk.

Tegenvaller

Toen Said en Wèralucië eindelijk hun nieuwe stulpje mochten bekijken, was het anders dan ze hadden verwacht. Het viel zelfs een beetje tegen. Over de slaapkamers waren ze niet bepaald tevreden en de badkamer was te klein, naar hun mening. Toen presentator Martijn Krabbé vroeg of ze meer hadden verwacht gaf het stel toe: “Ja, gek genoeg wel.”

Slapeloze nachten

Tijd om te verbouwen. Daarvoor was nog 60.000 euro budget voor over. Wèralucië had zelfs nachtmerries en slapeloze nachten over hun nieuwe woning omdat ze het uiteindelijke resultaat zó spannend vond. “Het huis was zo klein dat er alleen maar een bed in kon”, zegt ze over haar nachtmerrie.

Eind goed, al goed

Al haar zorgen bleken onnodig te zijn geweest. Zodra het koppel over de drempel van hun paleisje stapte, waren ze onwijs blij. Bij het binnenlopen van de kamers werd de lach op hun gezichten steeds groter. Het nieuwe huis is groot genoeg voor het gezin, heeft een achtertuin en is gelegen in een kindvriendelijke buurt. “Het huis is echt supermooi geworden", zegt het stel terugblikkend op hun avontuur.

Reacties

Ook de trouwe kijkers van het programma hadden weer genoeg te zeggen op Twitter over de aflevering. Zo vinden veel mensen het opmerkelijk dat het stel een vijfde kind verwacht, terwijl ze al in een te klein huis woonden. Ook de reactie van Roos op het babynieuws zorgde voor opmerkingen van de kijkers.

Ik blijf het toch bizar vinden elke keer. Je geeft je op voor dit programma. En dan denken mensen dat het een goed moment is voor nog een kind? Kun je je niet beter eerst settelen in je nieuwe woning? #kopenzonderkijken — WillemG (@willemgerrits) 1 mei 2023

Roos was wel een beetje geïrriteerd over het babynieuws he? #kopenzonderkijken "Als je de baby zat bent, hier een kast. Hier ook een. Owja en glas zodat je er geen last van hebt maar wel kan kijken"😂 — Maarten de Jonge (@_MdJ_) 1 mei 2023

Voor zestigduizend euro het hele huis verbouwen, nieuwe vloer, schuifpui, keuken met kookeiland, badkamer, tweede badkamer en dakkapel.



HOE DAN?#kopenzonderkijken — Myra 💃 (@Skierwiefke) 1 mei 2023

Vorige koppel had mr 1 echte wens, de kids een eigen kamer. Dat was voor het programma te veel gevraagd. Nu dit stel met onrealistische wensen, daar proberen ze wél alles te doen, zelfs de extra badkamer. Puur omdat ze teleugesteld waren en zeuren. Voelt krom.#kopenzonderkijken — Toine (@Toine_10) 1 mei 2023

Die Roos is echt zo lief. Heel duidelijk staat de baby bij Bob en Roos niet op de planning. Baby in de inloopkast, baby in de trapkast. Geweldig 😂👍🏻 #kopenzonderkijken — K. (@kaya_KW_Ly) 1 mei 2023

Bron: RTL