‘Kopen zonder kijken’-team verwelkomt dít nieuwe gezicht

In de aflevering van aankomende maandag, nu al te zien bij Videoland, maken de fans van het programma kennis met de nieuwe aanwinst van het team.

Pittige klus

De nieuwe aflevering van het programma staat in het teken van Sicco en Tessa, die op zoek zijn naar een nieuw huis. De twee willen een woning in Drachten met maar liefst vijf slaapkamers en hebben een budget van 425.000 euro. Een pittige klus voor Alex van Keulen, Bob Sikkes en Roos Reedijk.

Nieuw gezicht

Degene die alles in juridische banen moet leiden, is natuurlijk de notaris. In deze aflevering wordt een nieuwe notaris geïntroduceerd. “En dat is niet zomaar een notaris”, begint Martijn Krabbé de introductie. “Dat is er een uit duizenden. Peter Duijzend, wel te verstaan. Onze nieuwe notaris.” Peter neemt het stokje over van Sandra Viveen.

Alex van Keulen, beter bekend als de makelaar van het succesvolle tv-programma Kopen zonder kijken, was bijna niet op tv verschenen. Matthijs Albers vertelt je hoe dat zit.