Kritische ‘Heel Holland bakt’-kijkers klagen over niveau: ‘Hoe zijn deze mensen in de tent terechtgekomen?’

De tien kersverse kandidaten kregen direct de kans om groots uit te pakken. Helaas vindt de kritische kijker dat niet alle kandidaten daarin geslaagd zijn.

‘Heel holland bakt’ weer terug op de buis

Dé bekende taart uit de Heel Holland bakt-leader mocht gemaakt worden, gevolgd door de favoriete appelkoeken van Martine Bijl - een mooi eerbetoon aan de overleden presentatrice. Na die technische opdracht mochten de kandidaten losgaan op het spektakelstuk: een jubileumtaart ter ere van het tiende seizoen, waar het cijfer 10 in moest terugkomen.

Gevarieerde groep kandidaten

Al snel werd duidelijk dat de makers van het programma weer een zeer gevarieerd groepje kandidaten heeft gestrikt. Waar de één iedere opdracht heel beheerst en doordacht aanvloog, zaten er ook de nodige kandidaten bij die voor de kip-zonder-kop-methode gingen. In de laatste categorie viel Ingrid op: ze is een opvallende verschijning met al haar tatoeages én een echte chaoot. En ook Erna kun je niet gemist hebben: zij barstte in tranen uit van de stress.

Meesterbakker en afvaller

Een stabielere kandidaat is Jan. Hij is tegelzetter van beroep en wist zijn vaardigheden verrassend genoeg goed in te zetten voor zijn spektakelstuk. Dat legde hem geen windeieren: hij werd meesterbakker van de week. Helaas moest er ook iemand afvallen. Dat werd de Benjamin van de groep: de 21-jarige Fons.

Reacties

Hoewel wij wel kunnen lachen om zo’n zooitje ongeregeld bij elkaar, laten de kijkers thuis zich kritisch uit op Twitter. Toegegeven: niet alle baksels verdienden deze eerste aflevering een schoonheidsprijs. Er zaten zelfs wat misbaksels bij. Het niveau wordt dan ook laag genoemd en sommige kijkers vragen zich af hoe deze kandidaten in de tent terecht zijn gekomen. Gelukkig klinkt er ook positief geluid: ‘Ik vind de bakkers heerlijk imperfect, net gewone mensen’, schrijft een Twitteraar.

Ik ben geen bakster dus veel beter zou ik het beslist niet doen

Maar hoe zijn sommigen door de ballotage commissie gekomen.?#hhb #HeelHollandBakt — Ina (@Babloth) 18 december 2022

Niveau is iets lager dan normaal... of ligt dat aan mij? #heelhollandbakt — Blondientje (@Blondie360) 18 december 2022

De meeste spektakel stukken zijn vooral een spektakel in de lelijkheid ... vind ik.



Wat vinden jullie?#hhb #heelhollandbakt — Anders Lundgren (@TotallyAnders) 18 december 2022

#heelhollandbakt Wat een bedenkelijk niveau!!! Na 10 jaar zijn er duidelijk geen goede kandidaten meer. Het lijkt wel: Heel Holland bakt Misbaksels! — Hanny Kroeze (@MiddelbareMeide) 18 december 2022

Mensen, ik doe het zelf echt niet beter maar goed, ik geef me dan ook niet op. Wat ‘n droef niveau. Vergelijk dat eens met Great British Bakeoff #heelhollandbakt — Lonny Fennis 🐘lonnyfennis@mastodon.social (@osolonny) 18 december 2022

Wat een drama bij de meeste kandidaten dit jaar. Dit is echt heel slecht..... Als dit een jubileumtaart moet voorstellen #heelhollandbakt — Evelyn A (@RMEvelyn) 18 december 2022

What's happening? #hhb is dit jaar wel heel slecht. Zomaar wat mensen van de straat geplukt? #heelhollandbakt — Anna Garssen (@wondertocht) 18 december 2022

Ik vind de bakkers dit jaar heerlijk imperfect ..net gewone mensen❤️#heelhollandbakt pic.twitter.com/1T61ZrBklD — @Monica Milord (@MvanMonica) 18 december 2022

Bron: Heel Holland bakt, Twitter