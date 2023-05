KRO/NCRV deelt reden van vertrek familie Buddenbruck uit ‘Een huis vol’

Thalia deelde het nieuws deze week op haar Instagram. “Op het laatste moment is besloten vanuit de KRO/NPO dat wij dit seizoen toch niet meedoen.” Thalia baalt vooral van het feit dat ze al allerlei dingen had opgezegd in verband met de opnames. Al zit er volgens haar ook wel één voordeel aan het besluit. “Het is wel fijn, even zonder camera’s.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Rob en Thaila Buddenbruck (@buddenbruckjes) op 17 May 2023 om 1:34 PDT

Tijd voor iets nieuws

Een woordvoerder voor de KRO/NCRV laat weten dat de Buddenbruckjes ruimte hebben moeten maken voor een nieuw gezin. “Thaila en de rest van de Buddenbruckjes doen al heel lang mee aan het programma, op een gegeven moment is het dan gewoon tijd voor een nieuw gezin. Tuurlijk vindt ze het jammer, maar ze is niet boos om de beslissing. Ze voelt zich goed en vindt het een fijne gedachte dat ze een keer geen cameraploeg in haar huis heeft”, aldus de woordvoerder. Hoe het nieuwe gezin eruit ziet, is nog niet bekend.

Bron: AD