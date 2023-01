Kun je geen genoeg krijgen van ‘De Verhulstjes’? Hier bekijk je extra beelden

GoPlay, het online platform van het Belgische SBS, heeft namelijk een YouTube-kanaal en daar zetten ze iedere week extra beelden op.

Extra beelden van ‘De Verhulstjes’

Dit ontzettend fijne format heet: De Verhulstjes: wat je niet zag op tv. Nadat de reguliere uitzending op de Belgische televisie en op Videoland is geweest, uploadt GoPlay nog eens vijf minuten aan beeldmateriaal met scenes die de uitzending niet hebben gehaald.

Bingen maar!

Van het huidige seizoen zijn al drie afleveringen te zien en nummertje vier kan ieder moment verschijnen! En het wordt nog mooier: bij de drie voorgaande seizoenen deed GoPlay dit ook al, je kunt dus een boel afleveringen van De Verhulstjes: wat je niet zag op tv terugkijken.

Aflevering 1, seizoen 4

In de eerste aflevering van dit seizoen van De Verhulstjes: wat je niet zag op tv is deelt Gert een leuk weetje over mieren. Zijn kinderen zijn alleen niet bepaald onder de indruk. De familie is nog in Saint Tropez en Ellen en Marie besluiten hun naakte buren te bespieden met een verrekijker. Daarnaast volgt er nog een hilarische scène in het zwembad waarbij Viktor probeert op een opblaasflamingo te komen:

Aflevering 2, seizoen 4

In de tweede aflevering is te zien dat James en zijn partner te gast zijn in -het opeens regenachtige- Saint Tropez. De groep besluit hints te spelen, maar daar is niet iedereen even goed in:

Aflevering 3, seizoen 4

In de derde aflevering vertelt Viktor waarom hij niet graag dure tassen koopt, krijgt Marie een enorme verantwoordelijkheid in het vliegtuig en vertellen de mannen hoe ze hun onderbroeken het liefste hebben:

