Kunstenaar Lotus Krabbé maakt net als haar opa Jeroen prachtige kunst

Vanaf vandaag is haar eerste solotentoonstelling met 25 werken te zien. Haar eerste solo-expositie toont haar ongekende talent.

Lotus, hoe omschrijf je je werk?

“Mijn werk is vrij figuratief en expressionistisch. Een goede vriend van mij zegt altijd dat ik een soort fotograaf ben maar dan met schilderijen. Omdat ik vooral momentopnames van mijn dagelijks leven maak, van dingen die ik zie en die mij opvallen en waar ik in principe een ‘foto’ van maak.”

Hoe beïnvloedt je artistieke familie je werk?

“Er is heel veel vertrouwen en motivatie binnen mijn familie, omdat ik de 5e generatie kunstschilder ben zou het ook niet anders kunnen. maar we doen wel allemaal gewoon ons eigen ding, en het voelt niet alsof ik door mijn familie ben gaan schilderen. Maar het is wel erg bijzonder dat het al generaties doorgegeven wordt.”

Wie zijn je grootste artistieke invloeden?

“Alice Neel, Peter Doig, Edvard Munch, Danny Fox, om er een paar te noemen.”

Vertel me over je favoriete medium

“Ik werk heel veel met acryl, en ik zal dat altijd wel blijven doen denk ik, het is een soort gewenning. Maar ik vind olie eigenlijk mooier en spannender. Dus ik doe het nu eigenlijk een beetje om en om, soms een schilderij met olie en soms een met acryl.”

Waar vind je inspiratie?

“Inspiratie vind ik overal om me heen, en vooral op nieuwe plekken. Maar het kan echt van alles zijn, vaak momenten die ik op straat zie, een vrouwtje dat tijdschriften verkoopt, de complexe smaken of kleuren van een wijn, een door het water verkleurde kade, enzovoort.”

Hoe is je stijl in de loop van de tijd veranderd?

“Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in mensen. In de afgelopen twee jaar was ik veel meer met andere mensen bezig, daarvoor waren het meer zelfstudies. Nu maak ik vooral kleine momentopnames van dingen die mij opvallen in het dagelijks leven.”

Hebben je andere interesses invloed op je kunst?

“Ik houd enorm van reizen, dat is zeker een grote invloed op mijn kunst. Ik merk dat in elke andere stad die ik bezoek, mijn werk zich ook een beetje naar die cultuur of dat gevoel gaat werken.”

Solo-expositie Lotus Krabbé, van vrijdag 1 juli tot zondag 10 juli 2022 in de Amsterdamse Hallen, I Love Illustration Gallery.

Bron: Nouveau Magazine