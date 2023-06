Kunststof-presentatrice Jellie Brouwer overleden

De presentatrice maakte eerder deze week bekend dat ze ongeneeslijk ziek was. Sinds vorig jaar leed ze aan een zeldzame vorm van kanker. Door haar ziekte moest Jellie in februari stoppen met het presenteren van Kunststof.

‘Nog veel zin om van alles te doen’

In een interview dat de Volkskrant zaterdag publiceerde, zei de presentatrice dat ze niet bang is voor de dood. “Ik moet je zeggen dat het echt scheelt dat dat lichaam op is. Ik wil dit lichaam niet meer. Maar voor mijn geest geldt dat totaal niet.”

Nog altijd had Jellie veel zin om ‘van alles’ te doen. “Ik wil weten hoe alle verhaallijnen aflopen - niet alleen die van onze kinderen, maar ook die van de gasten van Kunststof. Van alle mensen die ik heb gevolgd door de jaren heen.”

Koningin van ‘Kunststof’

De omroep waarvoor Jellie werkte, de NTR, omschreef haar zondag als ‘de Koningin van Radio Kunststof’. “We zijn haar dankbaar voor de prachtige interviews en haar enorme collegialiteit.”

Jellie Brouwer, de Koningin van @RadioKunststof, overleed vandaag op 59-jarige leeftijd. We gaan haar intens missen. https://t.co/uxsGVZts8W pic.twitter.com/NU22TCTLHF — Omroep NTR (@omroepntr) 18 juni 2023

Bron: Nouveau/Volkskrant