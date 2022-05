Martien, Erica en Maxime Meiland zijn een maand lang de uitdaging aangegaan om op bijstandsniveau te leven. Ze verruilden hun chique huis in Noordwijk tijdelijk voor een bijstandswoning en moesten een maand afzien van hun luxeleventje.

Feest in laatste Chateau Bijstand

In de laatste aflevering organiseerden Martien, Erica en Maxime een groot evenement in Uithoorn voor alle donateurs en vrijwilligers van Stichting Babyspullen. Omdat ze weer terugkeerden naar hun eigen woning, maakten ze buurtbewoners blij met de spullen uit hun tijdelijke huis en verkochten ze onder andere hun auto om de opbrengst te doneren.

Maxime in quarantaine

Helaas verpestte corona het feest voor Maxime en moest zij in quarantaine in het huurhuis. Martien en Erica leken de coronaregels alleen niet helemaal te begrijpen. Het ene moment hingen ze nog om de zieke Maxime heen, het andere moment bestormde Erica de slaapkamer nog met een snack van de McDonald’s. Maar corona of niet, the show must go on.

Wat een programma. Maxime heeft corona en pa en ma hangen lekker om haar heen enzo. 😮😷 #chateaubijstand — Sebastiaan (@sebasboers) 16 mei 2022

Grappig hoe ze allemaal aan die ballon lurken vlak na een corona besmetting.. #chateaubijstand — Rianne (@BBGracias1) 16 mei 2022

Groot succes

Naast wat gekibbel tussen Martien en Erica vooraf, was het evenement een groot succes. De Meilandjes verkochten hun auto voor 750 euro en doneerde dat gelijk aan de stichting. Ook zorgden ze voor een nieuwe sponsor. Het was wel te merken aan de Meilandjes dat het tijd was om naar huis te gaan. Zo viel het kijkers op dat Martien bloedchagrijnig was.

Martien verlangt echt weer naar zijn luxe want hij is stront chagrijnig 🙈🤣 #chateaubijstand — jo (@jokiecroky) 16 mei 2022

‘Goed gedaan’

Er blijven kritische reacties klinken, maar veel kijkers uiten nu juist ook een positief geluid over Chateau bijstand. “Stichting Babyspullen heeft wat bekendheid gekregen en dat was het doel van het programma. Goed gedaan, familie Meiland!”, schrijft iemand. Een ander: “De Meilandjes zijn doeners, aanpakkers, enthousiastelingen, feestnummers en pragmatisten.”

De Meilandjes zijn doeners, aanpakkers, enthousiastelingen, feestnummers en pragmatisten. Dat veel mensen daar stiekem jaloers op zijn, begrijp ik wel. #chateaubijstand — Hobbybuur (@hobbybuurnl) 16 mei 2022

Zij hebben in een maand meer mensen leren kennen in die wijk dan ik in 20 jaar in mijn wijk haha. Echt veel gedaan en gezelligheid gebracht. En laten zien dat het echt op het randje is met zo’n budget. Nooit ruimte voor wat leuks of lekkers. #chateaubijstand — Kaat Mossel (@Kaat_Mos) 16 mei 2022

Nou,Stichting Babyspullen heeft wat bekendheid gekregen en dat was het doel van het programma. Goed gedaan,fam Meiland!👍#chateaubijstand — Pieta 😃🐶🎶❤🙏 (@PietaSpoelstra) 16 mei 2022

Kritiek op Chateau Bijstand

Nog even over die kritiek. Eerder werden de Meilandjes op hun plek gezet door een vrouw die écht in de bijstand zit en was er veel ophef over de sociale woning. Volgens kijkers zou dit namelijk helemaal geen bijstandswoning zijn, maar dat bleek later toch echt zo te zijn. En, hebben de Meilandjes jou wellicht positief verrast, of juist het tegenovergestelde?

Bron: Twitter, RTL Boulevard