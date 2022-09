Laatste column op Radio 538: emotionele Peter Heerschop neemt afscheid

In totaal heeft Peter maar liefst 1050 columns op de radio voorgedragen. “Er was geen enkele keer bij dat ik eigenlijk geen zin had”, zei hij. “Het was niet alleen mijn werk, maar ook het podium om mijn gedachten te verwerken en in woorden te omschrijven.”

Niet zijn eigen keuze

Toch had hij het wel anders voor zich gezien. Vorige week liet de cabaretier weten dat het stoppen niet op eigen initiatief was gegaan. Peter had een gesprek aangevraagd met de leiding van de zender om te bespreken of ze nog wel tevreden waren. Later kreeg hij te horen dat het “een goed idee” was om te stoppen. “Dat was even een schok, want die column is voor mij nogal een ding”, vertelde hij toen. Maar hij gaf toe dat het misschien wel een goed moment was.

Emotionele laatste column

Nu heeft hij vrijdagochtend dus zijn allerlaatste Lieve Marianne voorgedragen. Met een brok in zijn keel nam hij in plaats van de afgelopen week de afgelopen twintig jaar door. Hij bedankte de radio-dj’s en luisteraars. “Het klinkt misschien verontrustend, maar jullie zijn een belangrijk onderdeel van wie ik ben.” Ook nam hij nog even de tijd voor zijn vrouw. “Ik beledig in mijn columns al twintig jaar met regelmaat mijn eigen vrouw. Maar dat zou ik natuurlijk niet doen als het niet terecht was”, grapte hij.

Peter eindige zijn laatste column met de woorden die hij de afgelopen jaren ontelbaar vaak gebruikte: “Liefde, liefde en nog eens liefde.”

Verrassing

Edwin Evers, de radio-dj bij wie Peter in 2002 zijn eerste column deed, nam tijdens de ochtendshow even het stokje over van Wietze de Jager. En als verrassing kwamen verschillende gasten langs in de ochtendshow, waaronder collega Viggo Waas. “Het is knap om al twintig jaar het nieuws te beschrijven zoals Petertje Heerschop deed”, zei hij. “Wereldkampioen column schrijven. Olympisch kampioen column uitspreken.”

Peter Heerschop en Libelle

Ondanks dat Peter bij Radio 538 is gestopt, hoef je de cabaretier gelukkig niet te missen. Peter schrijft om de week op zondag een column voor Libelle. Naast acteur, cabaretier en schrijver, is hij sinds de eerste lockdown - tot zijn eigen verbazing – ook nog iets anders: een Libelle-man! Benieuwd naar zijn verhalen? Je leest alle columns van Peter hier.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Radio 538 (@radio538) op 9 Sep 2022 om 3:55 PDT

Hoera, Libelle is genomineerd voor Website van het jaar. Winnen kan alleen met jouw hulp! Vind jij Libelle ook zo fijn? Stem dan snel. Je maakt dan ook nog eens kans op hele mooie prijzen.

Bron: Radio 538, AD