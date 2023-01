Langverwachte Netflix-serie van prins Harry komende zomer te zien

Netflix heeft vandaag laten weten dat de documentaire Heart of Invictus ergens in de zomer zal verschijnen. Een precieze datum hebben ze nog niet bekend gemaakt.

Invictus Games

In de serie worden deelnemers van de Invictus Games gevolgd, een sportevenement dat Harry bedacht voor militairen met een blijvend letsel. Het is nog niet duidelijk of Harry en Meghan zelf ook grote rollen hebben in de serie. Het zou wel kunnen dat we ons eigen kikkerlandje in de serie gaan zien, want vorig jaar vonden de Invictus Games nog in Den Haag plaats.

