Laura en Cathalijne uit ‘MAFS’ geven update over huwelijk: “Het is niet echt chill”

Hoewel de twee dolgelukkig zijn met elkaar, is er één groot struikelblok in hun relatie: ze wonen namelijk niet bij elkaar in de buurt. Laura woont in Tilburg en Cathalijne in het Overijsselse Rheezerveen. Elkaar even spontaan zien, zit er dan ook niet in. Op Instagram geeft Laura eerlijk toe dat de reistijd er af en toe flink kan inhakken. “Als de wekker ’s ochtends om 5.00 uur gaat omdat ik vanuit Rheezerveen naar kantoor moet, ben ik niet blij.” Dat ze Cathalijne soms een week niet kan zien of knuffelen noemt ze dan ook ‘stom’.

Niet voor een dag op en neer

Tegenover RTL Boulevard geeft Cathalijne aan dat ze met hetzelfde worstelt. “Het is niet echt chill, maar we moeten het er maar mee doen.” Laura beaamt dit: “Als ik kon kiezen zouden we een halfuurtje van elkaar vandaan wonen. Iets dichterbij was fijn geweest. Nu plannen we het gewoon goed. Je rijdt niet voor een dag op en neer.”

Voorlopig niet samenwonen

Ondanks de afstand zit samenwonen er voorlopig niet in. “Ooit waarschijnlijk wel, maar na vijf maanden is wel snel”, vindt Cathalijne. Ook Laura is er nog niet echt mee bezig. “Hoe, wat of waar... daar gaan we ons nu nog niet druk over maken.”

