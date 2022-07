Lauren Verster onthult geslacht derde kindje: "Superleuk!”

Begin vorige maand deelde Lauren op social media een leuk nieuwtje: ze is weer zwanger. “Het lag niet echt in de planning, wel heel blij mee en meer dan welkom. Zin in nog zo’n heerlijk kraaitje, kan niet wachten tot je er bent”, schreef ze bij een foto van zichzelf met een duidelijke babybuik. Eerder vertelde ze in een interview met Libelle dat ze een derde zwangerschap niet zag zitten, omdat haar tweede zwangerschap zo tegenviel.

Versterking

In een interview met Weekend vertelt de presentatrice of ze weer een meisje krijgen: “Het schijnt zo te zijn dat als je al twee meisjes hebt, de kans 70 procent is dat je er nog een krijgt. Maar toen zei de echoscopiste opeens: ‘Papa krijgt versterking.’ Superleuk”, aldus de presentatrice. Lauren en Jasper hebben al twee dochters, Meggy (2020) en Leentje (2018).

Lauren Verster over moederschap

De meisjes hoeven niet bang te zijn dat ze minder aandacht krijgen van hun moeder. Eerder vertelde Lauren in het interview met Libelle ook: “Ik ontdekte dat ik zo veel liefde te geven heb. Dan bedoel ik niet kortstondige liefde of liefde uit egoïstische motieven, zoals bij verliefdheid, maar echt langdúrige liefde. Ik weet niet welke knop er is ingedrukt, maar bij mij is dat proces goed in werking gezet. Mijn kinderen komen altijd eerst, dat heeft de natuur briljant geregeld. Ik vind mezelf een ontspannen, geduldige moeder. We ondernemen én lachen veel.”

Bron: Shownieuws.nl