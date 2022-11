Lauren Verster openhartig over haar bevalling: “In een kwartiertje was het gepiept”

Lauren laat weten dat ze in de wolken is: “Ik ben helemaal aan het sniffelen aan z’n wangetjes en aan z’n neusje. Het voelt zo logisch dat hij bij ons hoort, ook al kennen we elkaar pas net.”

Lauren Verster over keizersnede

De presentatrice kreeg haar twee eerdere kinderen ook via een keizersnede, maar toch was het weer spannend. “Ik was wel zenuwachtig. Je weet nooit wie eruit komt en of het allemaal goed gaat. Ik zag er niet heel erg tegenop, maar zenuwachtig was ik wel.”

Kwartiertje

Ze vertelt: “Een keizersnede is geen spirituele ervaring, maar het voordeel is dat het heel snel gaat. In een kwartiertje was het gepiept. En ik heb er een gezond kind voor terug gekregen.”

Zusjes

Lauren en haar vriend Jasper hebben al twee dochters, Meggy (2020) en Leentje (2018), die gek zijn op hun broertje: “Hij heeft nu drie moeders. Ik weet niet of dat fijn is voor hem, maar ze zijn echt de hele dag met hem bezig.”

Kraamtijd

Hoewel ze de nodige baby-ervaring heeft, voelt het toch weer onwennig om een baby’tje in huis te hebben. Lauren: “Het is toch weer zwaar, dat was ik even vergeten. Je zou denken dat je dat met twee kids wel weet, maar op een of andere manier blokkeer je dat in je hoofd.”

Niet vernoemd

Wat betreft de naam van haar jongste wil ze ook nog wat verduidelijken: “De naam Louis bedachten we al heel snel. We vonden het gewoon een mooie naam. Nu is er natuurlijk voetbal op tv en denkt iedereen meteen aan Louis van Gaal, maar daarnaar is hij niet vernoemd.”

