Lee Towers breekt hand tijdens revalideren van gebroken heup

Jou zou denken dat je met een gebroken heup je portie pech wel hebt gehad, maar vorige week maandag deed het lot er nog een schepje bovenop bij Lee. Toen hij op de hometrainer wilde stappen, bleef hij met zijn voet achter de poot van het ding hangen, meldt Omroep West. Tijdens de struikelpartij die daarop volgde, belandde hij ongelukkig op zijn rechterhand en brak hij twee middenhandsbeentjes.

In goede en slechte tijden

Een geluk bij een ongeluk: Lee is links. ‘Dus ik kan gelukkig alles doen’, vertelt hij aan Omroep West. Hij blijft gewoon optreden de komende tijd. ‘We zijn er nog. Ik heb wel een ongeluk gehad, maar m’n stem niet’, zegt Lee. Daarnaast heeft hij nog zijn vrouw Laura, die de ‘You never walk alone’-zanger waar nodig te hulp schiet. ‘Alle knoopjes dichtdoen en noem maar op‘, laat Laura weten aan de omroep. ‘Maar dat is ook wel echte liefde natuurlijk. In goede en slechte tijden hè.’

Niet bij de pakken neerzitten

Ook in januari, toen Lee zijn heup brak en een nieuwe kreeg, bleef hij positief. In april stond hij tijdens Koningsdag in Rotterdam gewoon weer op de bühne, waar hij de vrolijk meedeinende Oranjes zijn grootste hit toezong. Of eigenlijk ‘zat’, want sinds hij revalideert gebruikt Lee een rollator en een kruk op het podium.

Bron: Omroep West