Leendert is volop aan het daten met déze andere kandidaten van ‘B&B vol liefde’

Volgens Leendert is het hoofdstuk Thalia voorgoed gesloten. “Dat boek is echt dicht”, zo geeft hij aan. Hoewel er naar eigen zeggen sprake was van een ‘intieme amoreuze’ relatie, zag hij het toch niet zitten met Thalia en besloot hij een punt achter de relatie te zetten. Dat Thalia nu verder is gegaan met Harry, één van de mannen van Debby, vindt hij absoluut niet erg. “Ik ben blij voor ze”, zo geeft hij aan.

Twee bekende gezichten

Zijn blijdschap heeft misschien te maken met het feit dat hij zelf ook met een aantal vrouwen uit het programma bezig is. Leendert geeft aan dat hij met meerdere vrouwen aan het daten is, maar dat hij het wel rustig aan doet: hij wil iedereen eerst goed leren kennen. Zo heeft hij binnenkort voor de tweede keer een afspraak staan met Tamara, die we allemaal kennen van Martijn in Thailand én heeft hij ook volop contact met Alexandra, van Walter in Frankrijk. Hoe dit zich allemaal gaat ontvouwen weet hij nog niet, maar hij geniet in ieder geval met volle teugen van de vrouwelijke aandacht.

