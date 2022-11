Leo Blokhuis reageert op ‘DWDD’-gate: “Dat dingen misgingen is heel verdrietig”

Er hebben al veel bekenden gereageerd op het artikel dat vrijdagavond in de Volkskrant werd gepubliceerd over de ‘intimiderende en vernederende’ Matthijs op de redactie van DWDD. De mannen van Even tot hier pakten de presentator zaterdagavond keihard aan.

‘Vrolijk, geïnspireerd en vakkundig’

Collega Leo Blokhuis die al jaren met Matthijs samenwerkt bij de Top 2000 à Go-Go komt vandaag met een bericht op Twitter. Hij zegt in al die jaren nooit problemen te hebben gehad met de presentator. “Onze samenwerking is vrolijk, geïnspireerd en vakkundig. Ik herken de sfeer van het artikel niet - maar Top 2000 à Go-Go is een ander programma dan DWDD. Wij bereiden zes programma’s maandenlang voor, dat is een andere dynamiek dan vijf shows per week, week in week uit. Dat daarbij dingen heel erg misgingen is nu evident en heel verdrietig.”

Organisatie gefaald

Popkenner Leo vindt dat vooral de organisatie heeft gefaald. “Een medewerker - een heel belangrijke medewerker, maar toch, een medewerker die onder een hoofdredacteur die onder een directie valt - misdraagt zich. Hij is de oorzaak. Maar om het structureel uit de hand te laten lopen, daar heb je een falende organisatie voor nodig.”

Hij vindt het dan ook goed dat er naar de cultuur en structuur wordt gekeken binnen de verantwoordelijke omroep BNNVARA. Het is nog niet bekend of de opnames van de Top 2000 à Go-Go verdergaan.

Voor nu even dit: pic.twitter.com/SgruaHVYOC — Leo Blokhuis (@LeoBlokhuis) 19 november 2022

Bron: Twitter/ANP