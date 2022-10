Leonie ter Braak verlaat SBS en maakt overstap naar RTL: “Enorm veel zin in”

Tot januari zit Leonie nog bij SBS6.

Genoeg leuke ideeën

“Ik ben echt superblij”, vertelt de presentatrice aan RTL Boulevard. “Ik heb een contract getekend voor drie jaar. Vanaf januari ga ik van start. Ik ben nu vooral in gesprek met RTL over wát we gaan doen, dus daar kan ik nu niks concreets over zeggen. Maar er zijn genoeg leuke ideeën en genoeg plannen om mooie dingen te maken.”

Leonie ter Braak bij SBS6

Leonie valt sinds vorig seizoen in bij de talkshow HLF8. Daar trok talkshowhost Johnny de Mol zich in april tijdelijk terug. Verder is Leonie ook geregeld te zien als sidekick in Vandaag Inside en presenteerde namens SBS6 programma’s als Uit het leven gegrepen, Kinderen kopen een huis en Cupido Ofzo.

“Ik heb natuurlijk vijf jaar bij Talpa gezeten. Daar heb ik ontzettend veel geleerd en daar ben ik ook heel dankbaar voor. Nu is het tijd voor een nieuw avontuur. Ik kijk uit naar onze samenwerking”, aldus Leonie.

Leonie verkoopt na twee jaar haar kapitale villa in Hilversum en verruilt deze voor een nóg groter exemplaar. Waarom en wat het kostte? Entertainmentjournalist Matthijs Albers praat je er helemaal over bij:

