Leontine leert zichzelf beter kennen tijdens spirituele reis naar Ibiza

Op social media neemt Leontine haar volgers herhaaldelijk mee op haar spirituele zielsreis. Zo deelde ze op Instagram onlangs een foto met haar pas behaalde Reiki 2-certificaat. Dat proces had haar ‘nóg meer connectie en verbinding’ met zichzelf opgeleverd. Nu schrijft ze op datzelfde medium over haar recente tripje naar ‘magisch eiland’ Ibiza.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Leontine (@leontineborsato) op 17 Jul 2023 om 10:16 PDT

‘Mijn innerlijke reis brengt mij letterlijk en figuurlijk op veel verschillende plekken’, schrijft Leontine. ‘Sommige mooi, sommige minder mooi, maar ik ben dankbaar dat ik op beide plekken versies van mezelf tegenkom die ik nog niet eerder heb gezien en met liefde kan en mag omarmen.’

Grensoverschrijdend gedrag

Eind 2021 staat Leontines leven plotseling op z’n kop, als ex-man Marco Borsato wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag bij the Voice of Holland. Hij zou meerdere jonge vrouwen hebben betast. Hoewel de twee sinds hun scheiding in 2020 niet meer samen waren, trok het nieuws toch een zware wissel op Leontine en haar gezin. Er gingen zelfs geruchten dat ze in een burn-out was geland. Maar na hard aan zichzelf te hebben gewerkt, straalt de 55-jarige brunet-, eh, blondine weer als vanouds, te zien aan de vrolijke vakantiekiekjes op Ibiza.

‘Afgelopen week was ik op het heerlijke en magische eiland Ibiza en dat heeft me weer een stuk dichter bij mezelf gebracht én ik heb weer mooie, nieuwe mensen ontmoet.’

Marco en Leontine, toen ze nog samen waren. Beeld BrunoPress

Bron: RTL