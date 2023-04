Leontine Ruiters gaat voor een blonde coupe en dat staat haar fantastisch

Als er één Nederlandse (haar)stylist is die BN’ers volledig vertrouwen, dan is het wel Leco van Zadelhoff. Ook Leontine Ruiters schuift graag aan in zijn kappersstoel. De blonde coupe die Van Zadelhoff creëerde, levert bij ons heel wat haarinspiratie voor de zomer op.

Leontine Ruiters’ nieuwste coupe

Rood gekleurde krullen, een donkerbruine blow out en een kaarsrechte pony: Leontine Ruiters is niet bang om te experimenteren met haar kapsel. Ook deze lente kiest ze voor een gloednieuwe coupe. Met de hulp van sterrenkapper Leco van Zadelhoff mag Ruiters zich vanaf nu een blondine noemen. Van Zadelhoff beschrijft het kapsel als volgt: een blunt 90's bob met een blonde face frame en over het geheel een papayakleurige toner. Een hele mond vol, maar het levert een prachtig kapsel op. Het resultaat is namelijk een kaarsrechte coupe met een lichte contour rondom het gezicht. Bekijk Leontines nieuwe kapsel hier:

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Leco van Zadelhoff (@lecolook) op 24 Apr 2023 om 9:00 PDT

